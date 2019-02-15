Команда українських баскетболісток перемогла в чвертьфіналі Єврокубка



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Людмила Науменко набрала 8 очок ФБУ

Аліна Ягупова та Людмила Науменко провели чудовий матч

Гравці збірної України Аліна Ягупова та Людмила Науменко посприяли перемозі турецькій «Чукуровій» на виїзді над польською «Віслою» в рамках першого матчу чвертьфіналу баскетбольного Єврокубка – 93:73 (20:21, 21:21, 25:15, 27:16).

Капітан збірної України Аліна Ягупова стала найрезультативнішою в матчі. За 26 з половиною хвилин вона набрала 30 очок, а також зробила 5 підбирань, 5 передач, 2 перехоплення та 1 блок-шот.

У свою чергу, Людмила Науменко провела на паркеті більше часу (29 хвилин), проте була менш результативною (8 очок). Крім того, в її активі 8 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

Це вже дев’ята поспіль перемога «Чукурови» в Єврокубку у поточному сезоні та 27-ма поспіль з урахування матчів чемпіонату Туреччини.

Матч-відповідь проти «Вісли» відбудеться 21 лютого в Туреччині.