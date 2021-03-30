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    Команда Усика ще сподівається на титульний бій з Джошуа

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    Олександру Усику не можуть знайти суперника - Команда Усика ще сподівається на титульний бій з Джошуа
    Олександру Усику не можуть знайти суперника
    Фото з відкритих джерел

    Проведення об’єднавчого поєдинку між Ентоні та Тайсоном Ф’юрі під загрозою зриву

    Не дивлячись на те, що промоутер Едді Хірн заявив про домовленість провести два поєдинки між володарями титулів у надважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі, проведення бою залишається під великим питанням. Про це заявив батько Тайсона Джон Ф’юрі.

    «Нам потрібно повертатися на ринг, незалежно від того, чи зроблять ці ковбої свою роботу, в чому я сумніваюся, – сказав BT Sport Ф'юрі-батько. – Нічого вони не підписали, ось як я це бачу. У них немає ні дати, ні арени – у них немає нічого! Така ситуація на даний момент, і я не думаю, що їм вдасться все вирішити».

    Тим часом ситуацію прокоментував менеджер Егіс Клімас. «З приводу Саші Усика ми ведемо переговори з WBO. Думаю, що вони зроблять чесно і поставлять нам бій з Ентоні Джошуа. Ми сподіваємося на це. Якщо Джошуа буде битися з Тайсоном Ф'юрі, тоді Джо Джойс. Заява Усика про UFC? Не мені ж виходити в UFC. Саша є Саша. Можливо, це і здійсниться. Хто знає...»

    Усик є обов'язковим претендент на пояс по версії WBO. Чинний чемпіон організації Ентоні Джошуа намагається домовитися з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі про поєдинок за звання абсолютного чемпіона суперважкого дивізіону.

    Якщо сторони домовляться, то Усик битиметься з британцем Джойсом за «тимчасовий» титул.

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    Теги: Александр Усик Ентоні Джошуа Джозеф Джойс
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