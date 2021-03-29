Ломаченко отримав у суперники японця і дізнався про дату поєдинку

Василь вийде у ринг 10 липня проти міцного японця Накатані

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум озвучив дату бою між українським екс-чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком і японцем Масайоші Накатані. Поєдинок відбудеться в останній тиждень червня, або 10 липня. У своєму крайньому бою, в жовтні минулого року, Ломаченко одноголосним рішенням суддів програв Теофімо Лопесу і позбувся всіх чемпіонських поясів. Боб Арум настільки був упевнений в перемозі українця, що навіть не вніс у контракт можливість реваншу.

Накатані єдиної поразки в кар'єрі також зазнав у бою проти Лопеса. У грудні японець яскраво переміг пуерторіканця Фелікса Вердехо. Суперник тоді зламав Масайоші орбітальну кістку. Ломаченко Фелікса, нагадаємо, побив у чвертьфіналі Олімпіади-2012.

10 липня втретє битимуться Дастін Пор’є та Конор Макгрегор.

На вихідних, нагадаємо, в поєдинку за звання тимчасового чемпіона у суперважкій вазі Ділліан Уайт нокаутував Олександра Повєткіна. Після важкого бою росіянину порекомендували завершити професіональну кар'єру.