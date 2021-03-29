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    Ломаченко отримав у суперники японця і дізнався про дату поєдинку

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    Василь Ломаченко визначився з суперником - Ломаченко отримав у суперники японця і дізнався про дату поєдинку
    Василь Ломаченко визначився з суперником
    Фото з відкритих джерел

    Василь вийде у ринг 10 липня проти міцного японця Накатані

    Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум озвучив дату бою між українським екс-чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком і японцем Масайоші Накатані. Поєдинок відбудеться в останній тиждень червня, або 10 липня. У своєму крайньому бою, в жовтні минулого року, Ломаченко одноголосним рішенням суддів програв Теофімо Лопесу і позбувся всіх чемпіонських поясів. Боб Арум настільки був упевнений в перемозі українця, що навіть не вніс у контракт можливість реваншу.

    Накатані єдиної поразки в кар'єрі також зазнав у бою проти Лопеса. У грудні японець яскраво переміг пуерторіканця Фелікса Вердехо. Суперник тоді зламав Масайоші орбітальну кістку. Ломаченко Фелікса, нагадаємо, побив у чвертьфіналі Олімпіади-2012.

    10 липня втретє битимуться Дастін Пор’є та Конор Макгрегор.

    На вихідних, нагадаємо, в поєдинку за звання тимчасового чемпіона у суперважкій вазі Ділліан Уайт нокаутував Олександра Повєткіна. Після важкого бою росіянину порекомендували завершити професіональну кар'єру.

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      Теги: Василь Ломаченко
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