Команда з Росії відмовилася залишати Формулу-2

Після здобуття титулу в Russian Time планували залишити чемпіонат

У Формулі-2 підтвердили, що команда Russian Time, чинний переможець чемпіонату, залишиться в ньому, незважаючи на заяву піти з першості. Russian Time перемогла в командному заліку за підсумками сезону Формули-2 2017 року. Після здобуття титулу в Russian Time планували залишити чемпіонат, однак згодом змінили своє



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Після здобуття титулу в Russian Time планували залишити чемпіонат

У Формулі-2 підтвердили, що команда Russian Time, чинний переможець чемпіонату, залишиться в ньому, незважаючи на заяву піти з першості.

Russian Time перемогла в командному заліку за підсумками сезону Формули-2 2017 року.

Після здобуття титулу в Russian Time планували залишити чемпіонат, однак згодом змінили своє рішення і підтвердили участь у сезоні-2018.

А от команд Rapax і Racing Engineering у списку учасників немає.

Замість них заявлені колективи Carlin і Charouz.

Таким чином, пелотон, як і у 2017-му, складатиметься з 20 машин.

Джерело: ua.motorsport.com