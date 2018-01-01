Команда з Росії відмовилася залишати Формулу-2
- Сьогодні, 20:40
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Після здобуття титулу в Russian Time планували залишити чемпіонат
У Формулі-2 підтвердили, що команда Russian Time, чинний переможець чемпіонату, залишиться в ньому, незважаючи на заяву піти з першості.
Russian Time перемогла в командному заліку за підсумками сезону Формули-2 2017 року.
Після здобуття титулу в Russian Time планували залишити чемпіонат, однак згодом змінили своє рішення і підтвердили участь у сезоні-2018.
А от команд Rapax і Racing Engineering у списку учасників немає.
Замість них заявлені колективи Carlin і Charouz.
Таким чином, пелотон, як і у 2017-му, складатиметься з 20 машин.
Джерело: ua.motorsport.com