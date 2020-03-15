Перший заражений коронавірусом гравець НБА записав відеозвернення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руді Ґобер каже, що йому вже краще Instagram Руді Ґобера

Руді Ґобер дав кілька порад і розповів про свій стан

Французький центровий клубу Національної баскетбольної асоціації «Юта Джаз» Руді Ґобер записав відеозвернення до уболівальників. Нагадаємо, Ґобер став першим баскетболістом НБА, який заразилися коронавірусом.

«Хочу подякувати всім за підтримку і позитивну енергію. Я відчуваю себе краще з кожним днем. Хочу нагадати вам, що необхідно регулярно мити руки з милом і намагатися не чіпати своє обличчя, очі і ніс. Зрозуміло, намагайтеся уникати контактів з іншими людьми. Головне – ваша безпека і безпека оточуючих», - сказав Ґобер.

Саме зараження Ґобера стало причиною припинення сезону в НБА. Про те, що француз інфікований, стало відомо перед матчем регулярного чемпіонату між «Ютою» і «Оклагома-Сіті Тандер». Гравці обох команд були негайно відведені з майданчика. Раніше Ґобер жартував над коронавірусами, а на одній з прес-конференцій спеціально помацав усі мікрофони на знак підтримки журналістів, яких позбавили доступу в роздягальні команд.