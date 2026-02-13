Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер ПСЖ пояснив зменшення ігрового часу Забарного

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Тренер ПСЖ пояснив зменшення ігрового часу Забарного
Ілля Забарний випав із основного складу парижан
фото: ФК «Парі Сен-Жермен»

Керманич переможця Ліги чемпіонів має свої плани на оборонця збірної України

На думку головного тренера французького «Парі Сен-Жермен» Луїса Енріке, центрбек Ілля Забарний продовжує адаптацію у Лізі 1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Paris No Limit.

«Чому останнім часом Забарний грає менше? Я з вами не згоден. Місяць тому ви казали, що нам варто бути терплячими з гравцями, яких ми підписуємо. Кожен футболіст потребує часу для часу, це ніколи не було легким, але я дуже задоволений підписаними гравцями», – розповів фахівець.

За словами Луїса Енріке, труднощі з ігровою практики для низки виконавців виникли через виліт із Кубка Франції. Водночас поточний момент він назвав ключовим у сезоні. Іспанець переконаний, що всі гравці з обойми знадобляться ПСЖ.

Забарний залишився на лаві запасних в останніх трьох поєдинках парижан. Востаннє українець виходив на поле ще 23 січня у чемпіонаті Франції. Статистика оборонця в нинішньому сезоні – 24 матчі (1 гол).

Тим часом збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Напередодні відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен Ілля Забарний Луїс Енріке

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Шевченко міг переїхати до Вічного міста
Шевченко пригадав, як ледь не опинився в іншому гранді чемпіонату Італії
11 лютого, 15:16
УЄФА переміг «Реал» у битві за футбольне майбутнє
«Реал» підтвердив примирення з УЄФА
11 лютого, 17:29
Дмитро Криськів підписав договір із Сергієм Палкіним
Півзахисник збірної України продовжив контракт із «Шахтарем»
Вчора, 12:36
Збірна України зустрінеться з непростими суперниками в Лізі націй
Визначилися суперники України в Лізі націй
Вчора, 19:56
Александер Чеферін не підтримав заклик повернути росіян
Чеферін озвучив позицію УЄФА щодо повернення Росії
Вчора, 18:29
Ребров: Я не дуже хотів Угорщину, але будемо грати, буде принципове протистояння
Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй
Сьогодні, 11:23

Новини

Тренер суперника збірної України в Лізі націй несподівано знайшов собі ще одну роботу
Тренер суперника збірної України в Лізі націй несподівано знайшов собі ще одну роботу
Адвокат Гераскевича прокоментував рішення суду, який відхилив позов українця до МОК
Адвокат Гераскевича прокоментував рішення суду, який відхилив позов українця до МОК
«Шахтар» виграв другий контрольний матч за день
«Шахтар» виграв другий контрольний матч за день
Тренер ПСЖ пояснив зменшення ігрового часу Забарного
Тренер ПСЖ пояснив зменшення ігрового часу Забарного
Спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію
Спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію
МОК звинуватив Гераскевича у «надмірній підтримці України»
МОК звинуватив Гераскевича у «надмірній підтримці України»

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Сьогодні, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Сьогодні, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Сьогодні, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Сьогодні, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua