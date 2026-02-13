Тренер ПСЖ пояснив зменшення ігрового часу Забарного

Керманич переможця Ліги чемпіонів має свої плани на оборонця збірної України

На думку головного тренера французького «Парі Сен-Жермен» Луїса Енріке, центрбек Ілля Забарний продовжує адаптацію у Лізі 1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Paris No Limit.

«Чому останнім часом Забарний грає менше? Я з вами не згоден. Місяць тому ви казали, що нам варто бути терплячими з гравцями, яких ми підписуємо. Кожен футболіст потребує часу для часу, це ніколи не було легким, але я дуже задоволений підписаними гравцями», – розповів фахівець.

За словами Луїса Енріке, труднощі з ігровою практики для низки виконавців виникли через виліт із Кубка Франції. Водночас поточний момент він назвав ключовим у сезоні. Іспанець переконаний, що всі гравці з обойми знадобляться ПСЖ.

Забарний залишився на лаві запасних в останніх трьох поєдинках парижан. Востаннє українець виходив на поле ще 23 січня у чемпіонаті Франції. Статистика оборонця в нинішньому сезоні – 24 матчі (1 гол).

Тим часом збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Напередодні відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.