Українські футболісти перестануть бути легіонерами в десятьох чемпіонатах

Роман Яремчук легіонером у Лізі 1 більше не вважатиметься

Вихованці вітчизняного футболу матимуть однаковий статус із місцевими гравцями в низці європейських першостей

Українська асоціація футболу домовилася з партнерами про новий статус українців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал УАФ.

Президент асоціації Андрій Шевченко розповів про прогрес у питанні рівних прав українських футболістів із громадянами ЄС. Команда УАФ підготувала документи для чиновників УЄФА, спираючись на Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Іспанія, Німеччина, Нідерланди та Франція прийняли аргументи щодо усунення дискримінації.

Наразі тривають перемовини з іншими європейськими асоціаціями. Відтепер українські футболісти не вважаються легіонерами в десяти чемпіонатах. Раніше вони позбулися цього статусу в Греції, Данії, Польщі, Португалії, Хорватії та Чехії.

Напередодні Шевченко також розкрив витрати УАФ за 2025 рік. На різні потреби асоціація торік спрямувала 19,3 млн євро. евова частка грошей пішла на юнацькі, молодіжні збірні, жіночий та дитячо-юнацький футбол (4,1 млн) та утримання Будинку футболу, функціонування УАФ і утримання персоналу (3,8 млн).

Окрім того, президент УАФ підтвердив довіру до головного тренера збірної України Сергія Реброва. За словами Шевченка, звільнення фахівця не розглядають. Він може цілком зосередитися на своїй роботі.

Очільник вітчизняного футболу відреагував на бажання президента ФІФА повернути російські команди на міжнародну арену. Шевченко провів консультації з функціонерами міжнародної федерації та низкою партнерів. Наразі Рада ФІФА не розглядає відновлення прав росіян.