Українець увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу

Перспективний голкіпер Пахолюк потрапив до рейтингу найсильніших на планеті

Воротар «Колоса» з Ковалівки Іван Пахолюк опинився серед найкращих кіперів світу віком до 23 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CIES Football Obs.

Український страж воріт вийшов на показник -0,44 між пропущеними та очікуваними голами. Отже, Пахолюк врятував команду від майже половини потенційних пропущених м'ячів за матч. Цей результат дозволив голкіперу «Колоса» розділити друге місце в рейтингу.

Нагорі списку опинився воротар уругвайського «Бостон Рівера» Бруно Антунес. Його показник різниці між пропущеними та очікуваними голами склав -0,45. Водночас уругваєць на понад рік старший за українського кіпера.

У нинішньому сезоні Пахолюк зіграв 16 поєдинків у Прем'єр-лізі. Пропустив українець лише 13 голів. У п'яти матчах воротар взагалі зберіг ворота «сухими». Контракт таланта з «Колосом» чинний до кінця 2027 року.

Тим часом українці не вважатимуться легіонерами в десятьох європейських чемпіонатах. Нещодавно перелік дружніх країн поповнили Іспанія, Німеччина, Нідерланди та Франція. УАФ наполягає на рівних правах українських футболістів із місцевими в державах-членах ЄС.

Натомість оборонець збірної України Арсеній Батагов утретє поспіль потрапив до символічної збірної турецької Суперліги. Центрбек доклався до чергової перемоги «Трабзонспора». Він став безумовним футболістом основи клубу з берегів Чорного моря.