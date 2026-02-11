Головна Спорт Новини
Українець увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Українець увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу
Іван Пахолюк демонстрував зрілу гру восени
фото: ФК «Колос»

Перспективний голкіпер Пахолюк потрапив до рейтингу найсильніших на планеті

Воротар «Колоса» з Ковалівки Іван Пахолюк опинився серед найкращих кіперів світу віком до 23 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CIES Football Obs.

Український страж воріт вийшов на показник -0,44 між пропущеними та очікуваними голами. Отже, Пахолюк врятував команду від майже половини потенційних пропущених м'ячів за матч. Цей результат дозволив голкіперу «Колоса» розділити друге місце в рейтингу.

Нагорі списку опинився воротар уругвайського «Бостон Рівера» Бруно Антунес. Його показник різниці між пропущеними та очікуваними голами склав -0,45. Водночас уругваєць на понад рік старший за українського кіпера.

У нинішньому сезоні Пахолюк зіграв 16 поєдинків у Прем'єр-лізі. Пропустив українець лише 13 голів. У п'яти матчах воротар взагалі зберіг ворота «сухими». Контракт таланта з «Колосом» чинний до кінця 2027 року.

Тим часом українці не вважатимуться легіонерами в десятьох європейських чемпіонатах. Нещодавно перелік дружніх країн поповнили Іспанія, Німеччина, Нідерланди та Франція. УАФ наполягає на рівних правах українських футболістів із місцевими в державах-членах ЄС.

Натомість оборонець збірної України Арсеній Батагов утретє поспіль потрапив до символічної збірної турецької Суперліги. Центрбек доклався до чергової перемоги «Трабзонспора». Він став безумовним футболістом основи клубу з берегів Чорного моря.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка)

