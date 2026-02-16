Головна Спорт Новини
Трубін заявив, що досі не оговтався від переможного гола «Реалу» в Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Трубін заявив, що досі не оговтався від переможного гола «Реалу» в Лізі чемпіонів
Анатолій Трубін увійшов в історію Ліги чемпіонів
фото: ФК «Бенфіка»

Українець не до кінця усвідомив масштаб свого досягнення на європейській арені

Голкіпер лісабонської «Бенфіки» Анатолій Трубін прокоментував забитий ним мадридському «Реалу» вирішальний м'яч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

«Для мене й досі це залишається чимсь неймовірним. Іноді я не можу повірити, що це трапилося насправді. Сьогодні я завершив тренування, і фанат перестрів мене для фото та сказав: «Хороший гол». Зі мною ніколи раніше такого не траплялося. Це божевілля. Цей момент назавжди залишиться зі мною», – розповів Трубін.

Українець відзначився у фінальному турі основного раунду Ліги чемпіонів. «Бенфіка» перемагала «Реал» із рахунком 3:2, але потребувала ще одного м'яча для виходу в 1/16 фіналу. Трубін пішов на стандарт і забив головою.

До слова, українець Руслан Маліновський отримав порцію компліментів від Даніеле Де Россі. Головний тренер італійського «Дженоа» задоволений прогресом хавбека. В останніх десяти поєдинках Маліновський дев'ять разів виходив із перших хвилин.

Тим часом форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував дебют у чемпіонаті Франції. Напередодні нападник вперше вийшов футболці «Ліона» в Лізі 1. Результативними діями українець відзначитися не встиг.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид) ФК Бенфіка Анатолій Трубін

