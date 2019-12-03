«Королева ейсів» Кароліна Плішкова стала героїнею поп-хіта на батьківщині (відео)



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В кліпі про Кароліну з'являються такоє її колеги Джон Макінрой, Рафаель Надаль, Новак Джокович

Кліп на пісню про відому тенісистку зібрав понад 34 тисяч переглядів

27-річна чеська тенісистка Кароліна Плішкова стала героїнею пісні та кліпу на своїй батьківщині в Чехії. Місцевий поп-дует Těžkej Pokondr, який спеціалізується на виконанні кавер-версій на популярні хіти, написав пісню про свою співвітчизницю. Хіт, називається #AceQueen, і присвячений успіху Кароліни у поточному сезоні. Наразі Плішкова є лідером за кількістю ейсів в 2019 році. Чешка виконала 488 ударів навиліт в 67-і матчах.

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В кліп на пісню #AceQueen потрапили нарізки матчів другої ракетки світу, а також фото та відеофрагменти життя Плішкової поза кортом. Також за допомогою відеозвернення участь в кліпі взяли Джон Макінрой, Рафаель Надаль, Новак Джокович і чеські екс-футболісти Патрік Бергер і Карел Поборськи. Наразі кліп зібрав у Youtube більше 43 тисяч переглядів.