Костевич здобула для України першу медаль на Чемпіонаті світу зі стрільби

Костевич (крайня ліворуч) має у своєму активі одну «золоту» та три «бронзові» нагороди Олімпійських ігор

До фіналу Костевич змогла потрапити, ставши сьомою за підсумками двох днів змагань у кваліфікації

Олена Костевич стає срібною призеркою Чемпіонату світу зі стрільби (малокаліберний пістолет).

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Як інформує Base of Ukrainian sports, ця нагорода Олени у фіналі олімпійської дисципліни стала першою для нашої збірної на Чемпіонаті світу.

Олена більшу частину фіналу займала друге місце. Саме на ньому вона і завершила боротьбу. Чемпіонкою світу зі значною перевагою стала німкеня Дорін Веннекамп.

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До фіналу Костевич змогла потрапити, ставши сьомою за підсумками двох днів змагань у кваліфікації. Близькою до фіналу була й інша українка Анастасія Німець, але їй не вистачило двох балів. У підсумку, вона посіла 15 місце.

Нагадаємо, що Костевич має у своєму активі одну «золоту» та три «бронзові» нагороди Олімпійських ігор.