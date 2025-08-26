Костюк єдиною з українок пробилась у друге коло US Open

У другому колі суперницею Марти стане 81-ша ракетка світу – турецька тенісистка Зейнеп Сонмез

Марта Костюк стала єдиною представницею України, якій вдалося пройти перше коло US Open. Про це повідомляє «Главком».

На старті змагань киянка зустрілася з британкою Кеті Бултер, що займає 48-ме місце у світовому рейтингу WTA.

Уже в третьому геймі Костюк зробила брейк і захопила ініціативу. Попри обмін виграними геймами, українка довела сет до перемоги – 6:4.

Другий сет розпочався з обміну брейками, після чого Марта знову вийшла вперед. У дев’ятому геймі вона мала одразу п’ять матчпоїнтів, але суперниця відігралася. Втім, у наступному геймі Костюк зуміла завершити матч на своїй подачі – знову 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 38 хвилин.

US Open-2025. Перше коло

Марта Костюк (Україна, №27) – Кеті Бултер (Велика Британія) – 6:4, 6:4

Костюк залишилася єдиною українкою, яка продовжує боротьбу на турнірі. Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Еліна Світоліна завершили виступи ще в першому раунді, причому Світоліна вперше за сім років програла стартовий матч на Мейджорі.

У другому колі суперницею Марти стане 81-ша ракетка світу – турецька тенісистка Зейнеп Сонмез.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська програла у своєму стартовому матчі на US Open.

Даяна Ястремська стала другою представницею України, яка розпочала виступи на Відкритому чемпіонаті США. Перед нею на корт виходила Юлія Стародубцева, яка у стартовому матчі поступилася росіянці Анні Блінковій.

Суперницею Ястремської у першому колі стала росіянка Анастасія Павлюченкова.

Перше коло US Open

Анастасія Павлюченкова – Даяна Ястремська 6:7, 7:6, 6:4.