Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк єдиною з українок пробилась у друге коло US Open

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Костюк єдиною з українок пробилась у друге коло US Open
Поєдинок Марти Костюк тривав 1 годину 38 хвилин
фото: AP

У другому колі суперницею Марти стане 81-ша ракетка світу – турецька тенісистка Зейнеп Сонмез

Марта Костюк стала єдиною представницею України, якій вдалося пройти перше коло US Open. Про це повідомляє «Главком».

На старті змагань киянка зустрілася з британкою Кеті Бултер, що займає 48-ме місце у світовому рейтингу WTA.

Уже в третьому геймі Костюк зробила брейк і захопила ініціативу. Попри обмін виграними геймами, українка довела сет до перемоги – 6:4.

Другий сет розпочався з обміну брейками, після чого Марта знову вийшла вперед. У дев’ятому геймі вона мала одразу п’ять матчпоїнтів, але суперниця відігралася. Втім, у наступному геймі Костюк зуміла завершити матч на своїй подачі – знову 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 38 хвилин. 

US Open-2025. Перше коло

Марта Костюк (Україна, №27) – Кеті Бултер (Велика Британія) – 6:4, 6:4

Костюк залишилася єдиною українкою, яка продовжує боротьбу на турнірі. Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Еліна Світоліна завершили виступи ще в першому раунді, причому Світоліна вперше за сім років програла стартовий матч на Мейджорі.

У другому колі суперницею Марти стане 81-ша ракетка світу – турецька тенісистка Зейнеп Сонмез.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська програла у своєму стартовому матчі на US Open.

Даяна Ястремська стала другою представницею України, яка розпочала виступи на Відкритому чемпіонаті США. Перед нею на корт виходила Юлія Стародубцева, яка у стартовому матчі поступилася росіянці Анні Блінковій.

Суперницею Ястремської у першому колі стала росіянка Анастасія Павлюченкова.

Перше коло US Open

Анастасія Павлюченкова – Даяна Ястремська 6:7, 7:6, 6:4.

Теги: Марта Костюк теніс US Open

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суперницею Ястремської у першому колі стала росіянка Павлюченкова
Ястремська програла росіянці у першому колі US Open
Вчора, 21:09
У жовтні 2011 року Квітова була другою ракеткою світу
Видатна чеська тенісистка провела останній поєдинок у кар'єрі
Вчора, 19:59
Іванна Ястремська раніше теж займалася тенісом, як і її сестра Даяна
Сестра тенісистки Ястремської емоційно виконала легендарний хіт Білик (відео)
12 серпня, 16:18
Існер хоче повернути російські прапори
Титулований екстенісист з США запропонував повернути на турніри російські прапори
7 серпня, 12:26
Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Монреалі, поступившись у чвертьфіналі Осаці
Світоліна відреагувала на повідомлення в Instagram, в яких їй бажали смерті
6 серпня, 10:55
Еліна Світоліна (Україна, 10) – Наомі Осака (Японія) – 2:6, 2:6
Світоліна зазнала поразки в чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Монреалі
6 серпня, 09:32
Бастіан Швайнштайгер та колишня перша ракетка світу Ана Іванович розлучилися після дев'яти років шлюбу
Експерша ракетка світу вигнала з дому зірку «Баварії» після зради: деталі скандалу
4 серпня, 11:46
У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з японкою Наомі Осакою
Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Монреалі
4 серпня, 10:15
Світоліна стала третьою українкою, яка пробилася до 1/8 фіналу турніру
Світоліна розгромила росіянку на турнірі в Канаді
2 серпня, 10:59

Новини

Костюк єдиною з українок пробилась у друге коло US Open
Костюк єдиною з українок пробилась у друге коло US Open
Нагорний продовжить роботу з «Черкаськими Мавпами» в новому сезоні
Нагорний продовжить роботу з «Черкаськими Мавпами» в новому сезоні
П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить кар'єру у «Байєрі»
П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить кар'єру у «Байєрі»
Відбір до чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення гри Україна – Азербайджан
Відбір до чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення гри Україна – Азербайджан
Україна вперше в історії вийшла у плей-оф молодіжного чемпіонату світу з волейболу
Україна вперше в історії вийшла у плей-оф молодіжного чемпіонату світу з волейболу
Визначився склад молодіжної збірної України з футболу на матч із Литвою
Визначився склад молодіжної збірної України з футболу на матч із Литвою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
5181
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2748
У небі над Україною помічено незвичайне явище
2375
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1798
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua