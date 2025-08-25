Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Видатна чеська тенісистка провела останній поєдинок у кар'єрі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Видатна чеська тенісистка провела останній поєдинок у кар'єрі
У жовтні 2011 року Квітова була другою ракеткою світу
фото: Reuters

Петра Квітова за 52 хвилини програла останній матч в кар'єрі

Видатна чеська тенісистка Петра Квітова сьогодні, 25 серпня, зіграла свій останній матч у професійній кар’єрі. Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді US Open Квітова, якій було надано wild card в основну сітку турніру, програла француженці Діан Паррі – 1:6, 0:6.

У цьому сезоні 35-річна Квітова зіграла дев'ять матчів, в яких зазнала восьми поразок. Петра в лютому цього року повернулася до Туру після народження сина в липні 2024 року.

За свою кар'єру Квітова виграла 31 одиночний титул. Головні її трофеї – дві перемоги на Вімблдоні в 2011 і 2014 роках.

Також Петра шість разів у складі збірної Чехії перемагала в Кубку Біллі Джин Кінг і стала бронзовою призеркою Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро. У жовтні 2011 року вона була другою ракеткою світу.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: Петра Квітова теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після матчу Данило Медведєв довго ламав свою ракетку об лавочку
Скандал на US Open: росіянин Медведєв влаштував істерику після сенсаційної поразки
Сьогодні, 12:53
Іванна Ястремська раніше теж займалася тенісом, як і її сестра Даяна
Сестра тенісистки Ястремської емоційно виконала легендарний хіт Білик (відео)
12 серпня, 16:18
Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Монреалі, поступившись у чвертьфіналі Осаці
Світоліна відреагувала на повідомлення в Instagram, в яких їй бажали смерті
6 серпня, 10:55
Еліна Світоліна (Україна, 10) – Наомі Осака (Японія) – 2:6, 2:6
Світоліна зазнала поразки в чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Монреалі
6 серпня, 09:32
Костюк була змушена достроково припинити гру через травму зап'ястя
Костюк знялася з чвертьфінальної гри турніру WTA 1000 у Монреалі: що сталося
5 серпня, 10:44
У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з японкою Наомі Осакою
Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Монреалі
4 серпня, 10:15
У наступному раунді Марта зустрінеться з переможницею пари Ястремська (Україна) – Рибакіна (Казахстан)
Костюк вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 у Монреалі
2 серпня, 23:08
Світоліна стала третьою українкою, яка пробилася до 1/8 фіналу турніру
Світоліна розгромила росіянку на турнірі в Канаді
2 серпня, 10:59
Тепер Бастіану та Сільвії нема чого приховувати
Стало відомо, на кого чемпіон світу з футболу Швайнштайгер проміняв експершу ракетку світу
26 липня, 20:57

Новини

Ястремська програла росіянці у першому колі US Open
Ястремська програла росіянці у першому колі US Open
Видатна чеська тенісистка провела останній поєдинок у кар'єрі
Видатна чеська тенісистка провела останній поєдинок у кар'єрі
Збірна України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП здобула золото чемпіонату Європи
Збірна України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП здобула золото чемпіонату Європи
Україна програла Франції на молодіжному чемпіонаті світу з волейболу
Україна програла Франції на молодіжному чемпіонаті світу з волейболу
Вікенд для легіонерів збірної України з футболу: мінімальні перемоги та нищівний розгром
Вікенд для легіонерів збірної України з футболу: мінімальні перемоги та нищівний розгром
Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в Ізраїлі
Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в Ізраїлі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
24K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
7419
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність
6113
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3508
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua