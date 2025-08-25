Видатна чеська тенісистка провела останній поєдинок у кар'єрі

У жовтні 2011 року Квітова була другою ракеткою світу

Петра Квітова за 52 хвилини програла останній матч в кар'єрі

Видатна чеська тенісистка Петра Квітова сьогодні, 25 серпня, зіграла свій останній матч у професійній кар’єрі. Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді US Open Квітова, якій було надано wild card в основну сітку турніру, програла француженці Діан Паррі – 1:6, 0:6.

У цьому сезоні 35-річна Квітова зіграла дев'ять матчів, в яких зазнала восьми поразок. Петра в лютому цього року повернулася до Туру після народження сина в липні 2024 року.

За свою кар'єру Квітова виграла 31 одиночний титул. Головні її трофеї – дві перемоги на Вімблдоні в 2011 і 2014 роках.

Також Петра шість разів у складі збірної Чехії перемагала в Кубку Біллі Джин Кінг і стала бронзовою призеркою Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро. У жовтні 2011 року вона була другою ракеткою світу.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.