Українські тенісистки встановили рекорд за кількістю фіналів за сезон
У 2026 році українки вже вийшли у вісім фіналів на турнірах WTA
Українські тенісистки встановили національний рекорд за кількістю фіналів за один сезон на рівні Туру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.
У 2026 році українки вийшли до восьми вирішальних поєдинків, перевершивши показники 2017 та 2018 років із сімома фіналами.
Восьмий фінал для України в цьому сезоні гарантувала Ангеліна Калініна, яка 22 травня в півфіналі WTA 250 у Рабаті переграла Панну Удварді.
Фінали українок у 2026 році:
- Еліна Світоліна: WTA 250 в Окленді (трофей), WTA 1000 у Дубаї (поразка), WTA 1000 у Римі (трофей)
- Марта Костюк: WTA 500 у Брісбені (поразка), WTA 250 у Руані (трофей)*, WTA 1000 у Мадриді (трофей)
- Юлія Стародубцева: WTA 500 у Чарльстоні (поразка)
- Вероніка Подрез: WTA 250 у Руані (поразка)*
- Ангеліна Калініна: WTA 250 у Рабаті
* – один фінал. Костюк переграла Подрез у фіналі Руана
Турніри категорії WTA 125 не вважаються змаганнями на рівні Туру. У 2026 році українки провели шість фіналів на WTA 125.
Фінали українок у 2026 році на турнірах WTA 125:
- Ангеліна Калініна: WTA 125 в Анталії 1 (поразка), WTA 125 в Анталії 2 (трофей)*, WTA 125 в Анталії 3 (трофей), WTA 125 в Дубровнику (поразка)
- Дарія Снігур: WTA 125 в Оейраші (трофей)
- Даяна Ястремська: WTA 125 у Пармі (трофей)
- Олександра Олійникова: WTA 125 в Анталії 2 (поразка)*
* – один фінал. Калініна переграла Олійникову у фіналі в Анталії (другий тиждень)
Нагадаємо, минулого тижня Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в італійському Римі. У фіналі українка здолала американську тенісистку Корі Гауфф. Також на шляху до трофею вона вибила польку Ігу Свьонтек і казахстанську тенісистку Єлену Рибакіну.
