Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські тенісистки встановили рекорд за кількістю фіналів за сезон

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Українські тенісистки встановили рекорд за кількістю фіналів за сезон
Марта Костюк перемогла в цьому році на тисячнику в Мадриді
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У 2026 році українки вже вийшли у вісім фіналів на турнірах WTA

Українські тенісистки встановили національний рекорд за кількістю фіналів за один сезон на рівні Туру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

У 2026 році українки вийшли до восьми вирішальних поєдинків, перевершивши показники 2017 та 2018 років із сімома фіналами.

Восьмий фінал для України в цьому сезоні гарантувала Ангеліна Калініна, яка 22 травня в півфіналі WTA 250 у Рабаті переграла Панну Удварді.

Фінали українок у 2026 році:

  • Еліна Світоліна: WTA 250 в Окленді (трофей), WTA 1000 у Дубаї (поразка), WTA 1000 у Римі (трофей)
  • Марта Костюк: WTA 500 у Брісбені (поразка), WTA 250 у Руані (трофей)*, WTA 1000 у Мадриді (трофей)
  • Юлія Стародубцева: WTA 500 у Чарльстоні (поразка)
  • Вероніка Подрез: WTA 250 у Руані (поразка)*
  • Ангеліна Калініна: WTA 250 у Рабаті

* – один фінал. Костюк переграла Подрез у фіналі Руана

Турніри категорії WTA 125 не вважаються змаганнями на рівні Туру. У 2026 році українки провели шість фіналів на WTA 125.

Фінали українок у 2026 році на турнірах WTA 125:

  • Ангеліна Калініна: WTA 125 в Анталії 1 (поразка), WTA 125 в Анталії 2 (трофей)*, WTA 125 в Анталії 3 (трофей), WTA 125 в Дубровнику (поразка)
  • Дарія Снігур: WTA 125 в Оейраші (трофей)
  • Даяна Ястремська: WTA 125 у Пармі (трофей)
  • Олександра Олійникова: WTA 125 в Анталії 2 (поразка)*

* – один фінал. Калініна переграла Олійникову у фіналі в Анталії (другий тиждень)

Нагадаємо, минулого тижня Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в італійському Римі. У фіналі українка здолала американську тенісистку Корі Гауфф. Також на шляху до трофею вона вибила польку Ігу Свьонтек і казахстанську тенісистку Єлену Рибакіну.

Теги: Ангеліна Калініна Марта Костюк Еліна Світоліна теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новак Джокович є чинним олімпійськом чемпіоном
Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028
23 квiтня, 12:35
У другому сеті Юлія Стародубцева мала можливість завершити гру на свою користь
Стародубцева не реалізувала три матчболи і завершила свої виступи на турнірі в Мадриді
23 квiтня, 15:43
Єлєна Рибакіна зі скандалом вийшла в 1/8 фіналу турніру у Мадриді
Друга ракетка світу розкритикувала електронну систему у тенісі після спірного ейсу
27 квiтня, 18:22
Андрєєва славиться своєю загостреною емоційністю
Не витримала поразку: Андрєєва розплакалася після програного матчу Костюк
2 травня, 21:20
Андрій Лунін підтримав Марту Костюк у соцмережах
Лунін звернувся до Костюк після її перемоги на турнірі в Мадриді
2 травня, 21:57
Віталій Сачко знову не зумів пробитися в основну сітку «Ролан Гаррос»
Сачко програв у півфіналі кваліфікації «Ролан Гаррос»
20 травня, 16:10
Ангеліна Калініна стала чвертьфіналісткою Morocco Open
Калініна здолала Стародубцеву в дербі українок на тенісному турнірі в Рабаті
20 травня, 21:59
Селехметьєва отримала іспанське громадянство 21 травня
Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
Вчора, 18:02
Монфіс завершить професійну кар’єру наприкінці 2026 року
Світоліна та Монфіс виграли виставковий турнір на честь завершення кар'єри Гаеля
Сьогодні, 10:45

Новини

Forbes опублікував перелік найбільш високооплачуваних спортсменів світу
Forbes опублікував перелік найбільш високооплачуваних спортсменів світу
Українські тенісистки встановили рекорд за кількістю фіналів за сезон
Українські тенісистки встановили рекорд за кількістю фіналів за сезон
Калініна вийшла до фіналу турніру WTA 250 в Рабаті
Калініна вийшла до фіналу турніру WTA 250 в Рабаті
Стало відомо, на яких змаганнях Магучіх відкриє літній сезон
Стало відомо, на яких змаганнях Магучіх відкриє літній сезон
Миколенко продовжив контракт з «Евертоном» – джерело
Миколенко продовжив контракт з «Евертоном» – джерело
«Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера
«Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua