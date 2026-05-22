Українські тенісистки встановили рекорд за кількістю фіналів за сезон

Марта Костюк перемогла в цьому році на тисячнику в Мадриді

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У 2026 році українки вже вийшли у вісім фіналів на турнірах WTA

Українські тенісистки встановили національний рекорд за кількістю фіналів за один сезон на рівні Туру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

У 2026 році українки вийшли до восьми вирішальних поєдинків, перевершивши показники 2017 та 2018 років із сімома фіналами.

Восьмий фінал для України в цьому сезоні гарантувала Ангеліна Калініна, яка 22 травня в півфіналі WTA 250 у Рабаті переграла Панну Удварді.

Фінали українок у 2026 році:

Еліна Світоліна : WTA 250 в Окленді (трофей), WTA 1000 у Дубаї (поразка), WTA 1000 у Римі (трофей)

: WTA 250 в Окленді (трофей), WTA 1000 у Дубаї (поразка), WTA 1000 у Римі (трофей) Марта Костюк : WTA 500 у Брісбені (поразка), WTA 250 у Руані (трофей)*, WTA 1000 у Мадриді (трофей)

: WTA 500 у Брісбені (поразка), WTA 250 у Руані (трофей)*, WTA 1000 у Мадриді (трофей) Юлія Стародубцева : WTA 500 у Чарльстоні (поразка)

: WTA 500 у Чарльстоні (поразка) Вероніка Подрез : WTA 250 у Руані (поразка)*

: WTA 250 у Руані (поразка)* Ангеліна Калініна: WTA 250 у Рабаті

* – один фінал. Костюк переграла Подрез у фіналі Руана

Турніри категорії WTA 125 не вважаються змаганнями на рівні Туру. У 2026 році українки провели шість фіналів на WTA 125.

Фінали українок у 2026 році на турнірах WTA 125:

Ангеліна Калініна : WTA 125 в Анталії 1 (поразка), WTA 125 в Анталії 2 (трофей)*, WTA 125 в Анталії 3 (трофей), WTA 125 в Дубровнику (поразка)

: WTA 125 в Анталії 1 (поразка), WTA 125 в Анталії 2 (трофей)*, WTA 125 в Анталії 3 (трофей), WTA 125 в Дубровнику (поразка) Дарія Снігур : WTA 125 в Оейраші (трофей)

: WTA 125 в Оейраші (трофей) Даяна Ястремська : WTA 125 у Пармі (трофей)

: WTA 125 у Пармі (трофей) Олександра Олійникова: WTA 125 в Анталії 2 (поразка)*

* – один фінал. Калініна переграла Олійникову у фіналі в Анталії (другий тиждень)

Нагадаємо, минулого тижня Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в італійському Римі. У фіналі українка здолала американську тенісистку Корі Гауфф. Також на шляху до трофею вона вибила польку Ігу Свьонтек і казахстанську тенісистку Єлену Рибакіну.