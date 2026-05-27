Олійникова разом з батьком-військовим емоційно відсвяткувала дебютну перемогу на Мейджорах

Першим Олександру з перемогою привітав її батько та український військовий Денис Олійник

Українська тенісистка Олександра Олійникова разом з батьком-військовим Денис Олійниковим емоційно відсвяткувала дебютну перемогу на Мейджорах. Про це повідомляє «Главком».

Олійникова у першому колі «Ролан Гаррос» розгромила росіянку Єлену Приданкіну – 6:1, 6:2. Гра тривала 1 годину 35 хвилин.

У першому сеті Олександра поступилася лише одним геймом. У восьми геймах другої партії тенісистки лише двічі відстояли власну подачу – обидва рази це зробила Олійникової, яка брейком і закрила матч із рахунком 6:2.

Для Олійникової це був дебютний матч в основній сітці «Ролан Гаррос». Олександра вперше у кар'єрі виграла матч на турнірі Грендслем.

Першим тенісистку з перемогою привітав її батько та український військови Денис Олійник. Він перебуває у відпустці та приїхав до Франції, щоб підтримати Олександру.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна у першому раунді Відкритого чемпіонату Франції здолала угорку Анну Бондар. А Марта Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою. Українка переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву.

Раніше Дарія Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу». Вона переграла данку Клару Таусон у трьох сетах. Українка програла першу партію, але виграла дві наступні.