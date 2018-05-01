Костюк отримала wild card в основну сітку престижного тенісного турніру в Мадриді
- Сьогодні, 13:05
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Українська тенісистка стане учасницею турніру WTA Premier Mandatory в Іспанії
Як повідомляє офіційний сайт Mutua Madrid Open, 15-річна українка отримала від організаторів змагань запрошення до основної сітки.
Крім киянки wild card в основну сітку була надана іспанкам Ларі Арруабаррені, Сарі Соррібес-Тормо і Джорджині Гарсії-Перес, а також Моніці Пуїг з Пуерто-Рико.
У кваліфікацію турніру wild card отримали: іспанки Паула Бадоса-Гіберт і Карлота Мартінес-Сірес, румунка Ірина Марія Бара та сербка Ольга Данилович.
Зазначимо, що це буде дебютний виступ для Костюк на турнірах даної категорії.
Минулого тижня марта грала на турнірі Premier в Штутгарті, де впевнено пройшла кваліфікацію і дійшла до другого кола, поступившись у впертій боротьбі сьомій ракетці світу Каролін Гарсії.
Джерело: btu.org.ua