Костюк отримала wild card в основну сітку престижного тенісного турніру в Мадриді

Українська тенісистка стане учасницею турніру WTA Premier Mandatory в Іспанії

Як повідомляє офіційний сайт Mutua Madrid Open, 15-річна українка отримала від організаторів змагань запрошення до основної сітки. Крім киянки wild card в основну сітку була надана іспанкам Ларі Арруабаррені, Сарі Соррібес-Тормо і Джорджині Гарсії-Перес, а також Моніці Пуїг з Пуерто-Рико. У кваліфікацію турніру wild card отримали: іспанки Паула



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Марта Костюк

Українська тенісистка стане учасницею турніру WTA Premier Mandatory в Іспанії

Як повідомляє офіційний сайт Mutua Madrid Open, 15-річна українка отримала від організаторів змагань запрошення до основної сітки.

Крім киянки wild card в основну сітку була надана іспанкам Ларі Арруабаррені, Сарі Соррібес-Тормо і Джорджині Гарсії-Перес, а також Моніці Пуїг з Пуерто-Рико.

У кваліфікацію турніру wild card отримали: іспанки Паула Бадоса-Гіберт і Карлота Мартінес-Сірес, румунка Ірина Марія Бара та сербка Ольга Данилович.

Зазначимо, що це буде дебютний виступ для Костюк на турнірах даної категорії.

Минулого тижня марта грала на турнірі Premier в Штутгарті, де впевнено пройшла кваліфікацію і дійшла до другого кола, поступившись у впертій боротьбі сьомій ракетці світу Каролін Гарсії.

Джерело: btu.org.ua