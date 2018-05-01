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    Костюк отримала wild card в основну сітку престижного тенісного турніру в Мадриді

    Українська тенісистка стане учасницею турніру WTA Premier Mandatory в Іспанії
    Як повідомляє офіційний сайт Mutua Madrid Open, 15-річна українка отримала від організаторів змагань запрошення до основної сітки. Крім киянки wild card в основну сітку була надана іспанкам Ларі Арруабаррені, Сарі Соррібес-Тормо і Джорджині Гарсії-Перес, а також Моніці Пуїг з Пуерто-Рико. У кваліфікацію турніру wild card отримали: іспанки Паула
    • Сьогодні, 13:05
    • Розсилка
    Марта Костюк
    Марта Костюк

    Українська тенісистка стане учасницею турніру WTA Premier Mandatory в Іспанії

    Як повідомляє офіційний сайт Mutua Madrid Open, 15-річна українка отримала від організаторів змагань запрошення до основної сітки.

    Крім киянки wild card в основну сітку була надана іспанкам Ларі Арруабаррені, Сарі Соррібес-Тормо і Джорджині Гарсії-Перес, а також Моніці Пуїг з Пуерто-Рико.

    У кваліфікацію турніру wild card отримали: іспанки Паула Бадоса-Гіберт і Карлота Мартінес-Сірес, румунка Ірина Марія Бара та сербка Ольга Данилович.

    Зазначимо, що це буде дебютний виступ для Костюк на турнірах даної категорії.

    Минулого тижня марта грала на турнірі Premier в Штутгарті, де впевнено пройшла кваліфікацію і дійшла до другого кола, поступившись у впертій боротьбі сьомій ракетці світу Каролін Гарсії.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Марта Костюк
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