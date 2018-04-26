  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    За крок від сенсації: Як 15-річна українська тенісистка ледь не обіграла сьому «ракетку» світу (відео)

    Найкращі моменти протистояння Марта Костюк - Каролін Гарсія
    У четвер, 26-го квітня Марта Костюк завершила змагання на турнірі серії WTA Premier у Штутгарті. У другому колі 15-річна українська тенісистка у трьох сетах поступилася сьомій «ракетці» світового рейтингу француженці Каролін Гарсії. Юна українка була доволі близькою для того, щоб створити справжню сенсацію, однак досвід француженки
    • 26 Квiтня, 20:05
    • Розсилка
    Марта Костюк
    Марта Костюк

    Найкращі моменти протистояння Марта Костюк - Каролін Гарсія

    У четвер, 26-го квітня Марта Костюк завершила змагання на турнірі серії WTA Premier у Штутгарті.

    У другому колі 15-річна українська тенісистка у трьох сетах поступилася сьомій «ракетці» світового рейтингу француженці Каролін Гарсії.

    Юна українка була доволі близькою для того, щоб створити справжню сенсацію, однак досвід француженки все ж дав про себе знати.

    У вирішальній партії без брейкпоинтів дівчата по черзі брали свої гейми, поки за рахунку 5:6 на подачі Костюк суперниця не отримала матчбол і реалізувала його.

    Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти протистояння Марти з сьомою «ракеткою» світового рейтингу.

    Нагадаємо, Костюк перемогла лідера «посіву» у кваліфікації, внаслідок чого отримала путівку в основну сітку.

    А у першому колі українка перемогла представницю Німеччини Антонію Люттнер.

    теніс Марта Костюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ