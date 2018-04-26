За крок від сенсації: Як 15-річна українська тенісистка ледь не обіграла сьому «ракетку» світу (відео)
- 26 Квiтня, 20:05
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Найкращі моменти протистояння Марта Костюк - Каролін Гарсія
У четвер, 26-го квітня Марта Костюк завершила змагання на турнірі серії WTA Premier у Штутгарті.
У другому колі 15-річна українська тенісистка у трьох сетах поступилася сьомій «ракетці» світового рейтингу француженці Каролін Гарсії.
Юна українка була доволі близькою для того, щоб створити справжню сенсацію, однак досвід француженки все ж дав про себе знати.
У вирішальній партії без брейкпоинтів дівчата по черзі брали свої гейми, поки за рахунку 5:6 на подачі Костюк суперниця не отримала матчбол і реалізувала його.
Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти протистояння Марти з сьомою «ракеткою» світового рейтингу.
Нагадаємо, Костюк перемогла лідера «посіву» у кваліфікації, внаслідок чого отримала путівку в основну сітку.
А у першому колі українка перемогла представницю Німеччини Антонію Люттнер.