За крок від сенсації: Як 15-річна українська тенісистка ледь не обіграла сьому «ракетку» світу (відео)

Найкращі моменти протистояння Марта Костюк - Каролін Гарсія

У четвер, 26-го квітня Марта Костюк завершила змагання на турнірі серії WTA Premier у Штутгарті. У другому колі 15-річна українська тенісистка у трьох сетах поступилася сьомій «ракетці» світового рейтингу француженці Каролін Гарсії. Юна українка була доволі близькою для того, щоб створити справжню сенсацію, однак досвід француженки



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Марта Костюк

Найкращі моменти протистояння Марта Костюк - Каролін Гарсія

У четвер, 26-го квітня Марта Костюк завершила змагання на турнірі серії WTA Premier у Штутгарті.

У другому колі 15-річна українська тенісистка у трьох сетах поступилася сьомій «ракетці» світового рейтингу француженці Каролін Гарсії.

Юна українка була доволі близькою для того, щоб створити справжню сенсацію, однак досвід француженки все ж дав про себе знати.

У вирішальній партії без брейкпоинтів дівчата по черзі брали свої гейми, поки за рахунку 5:6 на подачі Костюк суперниця не отримала матчбол і реалізувала його.

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти протистояння Марти з сьомою «ракеткою» світового рейтингу.

Нагадаємо, Костюк перемогла лідера «посіву» у кваліфікації, внаслідок чого отримала путівку в основну сітку.

А у першому колі українка перемогла представницю Німеччини Антонію Люттнер.