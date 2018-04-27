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    Костюк перед Roland Garros зіграє на двох турнірах

    Українка заявилася на змагання в Празі і в Трнаві
    158-а «ракетка» світу 15-річна українка Марта Костюк заявилася на два турніри. Перед Roland Garros українка зіграє на турнірі WTA в Празі і турнірі ITF в Трнаві. На обох турнірах українка стартує з кваліфікації. Як відомо, у четвер, 26-го квітня Марта Костюк завершила змагання на турнірі серії WTA Premier у Штутгарті. У другому
    • 27 Квiтня, 14:18
    • Розсилка
    Марта Костюк
    Марта Костюк

    Українка заявилася на змагання в Празі і в Трнаві

    158-а «ракетка» світу 15-річна українка Марта Костюк заявилася на два турніри.

    Перед Roland Garros українка зіграє на турнірі WTA в Празі і турнірі ITF в Трнаві.

    На обох турнірах українка стартує з кваліфікації.

    Як відомо, у четвер, 26-го квітня Марта Костюк завершила змагання на турнірі серії WTA Premier у Штутгарті.

    У другому колі 15-річна українська тенісистка у трьох сетах поступилася сьомій «ракетці» світового рейтингу француженці Каролін Гарсії.

    Нагадаємо, Костюк перемогла лідера «посіву» у кваліфікації, внаслідок чого отримала путівку в основну сітку.

    А у першому колі українка перемогла представницю Німеччини Антонію Люттнер.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Марта Костюк
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