Костюк перед Roland Garros зіграє на двох турнірах

Українка заявилася на змагання в Празі і в Трнаві

158-а «ракетка» світу 15-річна українка Марта Костюк заявилася на два турніри. Перед Roland Garros українка зіграє на турнірі WTA в Празі і турнірі ITF в Трнаві. На обох турнірах українка стартує з кваліфікації. Як відомо, у четвер, 26-го квітня Марта Костюк завершила змагання на турнірі серії WTA Premier у Штутгарті. У другому