Костюк перед Roland Garros зіграє на двох турнірах
- 27 Квiтня, 14:18
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Розсилка
Марта Костюк
Українка заявилася на змагання в Празі і в Трнаві
158-а «ракетка» світу 15-річна українка Марта Костюк заявилася на два турніри.
Перед Roland Garros українка зіграє на турнірі WTA в Празі і турнірі ITF в Трнаві.
На обох турнірах українка стартує з кваліфікації.
Як відомо, у четвер, 26-го квітня Марта Костюк завершила змагання на турнірі серії WTA Premier у Штутгарті.
У другому колі 15-річна українська тенісистка у трьох сетах поступилася сьомій «ракетці» світового рейтингу француженці Каролін Гарсії.
Нагадаємо, Костюк перемогла лідера «посіву» у кваліфікації, внаслідок чого отримала путівку в основну сітку.
А у першому колі українка перемогла представницю Німеччини Антонію Люттнер.
Джерело: xsport.ua