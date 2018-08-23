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    Костюк поступилася у кваліфікаційному турнірі US Open

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    Марта Костюк - Костюк поступилася у кваліфікаційному турнірі US Open
    Марта Костюк

    Марта Костюк зазнала поразки у другому відбірному раунді

    По ходу другого сету Марта поступалася 0:4, але зуміла скоротити відставання, а за рахунку 2:5 відіграла матчбол.

    Боузкова не заробила жодного матчболу, коли подавала на перемогу у дев'ятому геймі, а потім Костюк зрівняла рахунок – 5:5.

    Але перевести гру на тай-брейк Марті не вдалося: у 12-му геймі суперниця отримала ще два матчболи та реалізувала перший з них, передає btu.org.ua.

    US Open – 2018

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

    Призовий фонд: $53,000,000

    Друге коло кваліфікації

    Марі Боузкова (Чехія) – Марта Костюк (Україна, 23) – 6:1, 7:5

    Нагадаємо, Світоліна готується до US Open разом з Шараповою.

    США теніс Марта Костюк
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