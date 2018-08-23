Костюк поступилася у кваліфікаційному турнірі US Open



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Марта Костюк

Марта Костюк зазнала поразки у другому відбірному раунді

По ходу другого сету Марта поступалася 0:4, але зуміла скоротити відставання, а за рахунку 2:5 відіграла матчбол.

Боузкова не заробила жодного матчболу, коли подавала на перемогу у дев'ятому геймі, а потім Костюк зрівняла рахунок – 5:5.

Але перевести гру на тай-брейк Марті не вдалося: у 12-му геймі суперниця отримала ще два матчболи та реалізувала перший з них, передає btu.org.ua.

US Open – 2018

Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

Призовий фонд: $53,000,000

Друге коло кваліфікації

Марі Боузкова (Чехія) – Марта Костюк (Україна, 23) – 6:1, 7:5

Нагадаємо, Світоліна готується до US Open разом з Шараповою.

