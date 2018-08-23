Світоліна готується до US Open разом з Шараповою (відео)
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Еліна Світоліна
Спільне заняття тенісисток відвідала чимала кількість глядачів
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна напередодні старту останнього в цьому році турніру серії Grand Slam US Open провела відкрите тренування з колишньою першою ракеткою світу росіянкою Марією Шараповою.
Зауважимо, що спільне заняття тенісисток відвідала чимала кількість глядачів:
Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті США Світоліна буде посіяна під сьомим номером, а Шарапова - під 22-м.
Як відомо, Світоліна стала головною героїнею вересневого номера модного журналу.
Джерело: xsport.ua