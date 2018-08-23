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    Світоліна готується до US Open разом з Шараповою (відео)

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    Еліна Світоліна - Світоліна готується до US Open разом з Шараповою (відео)
    Еліна Світоліна

    Спільне заняття тенісисток відвідала чимала кількість глядачів

    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна напередодні старту останнього в цьому році турніру серії Grand Slam US Open провела відкрите тренування з колишньою першою ракеткою світу росіянкою Марією Шараповою.

    Зауважимо, що спільне заняття тенісисток відвідала чимала кількість глядачів:

    Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті США Світоліна буде посіяна під сьомим номером, а Шарапова - під 22-м.

    Як відомо, Світоліна стала головною героїнею вересневого номера модного журналу.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Еліна Світоліна
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