Кравець покине «Динамо» і перейде в «Кайсеріспор»
- Сьогодні, 16:01
-
Розсилка
Артем Кравець. Фото: Footballhub
Раніше «Кайсеріспор» відмовився від українського нападника через суми трансферу
Нападник «Динамо» Артем Кравець стане гравцем «Кайсеріспору».
Найближчим часом 28-річний українець прибуде в розташування турецького клубу. Умови переходу поки невідомі.
«Динамо» вже вирушило на закордонний збір до Іспанії без Артема Кравця. У форварда влітку закінчується контракт з клубом. Про це повідомляє Tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що «Кайсеріспор» відмовився від українського нападника через суми трансферу. Але сторонам все-таки вдалося домовитися.
У поточному сезоні Кравець провів за київський клуб 17 матчів (5 в стартовому складі), в яких забив три голи і зробив один асист.
Зазначимо, що за «Кайсеріспор» виступає українець Олександр Кучер.