  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Кравець покине «Динамо» і перейде в «Кайсеріспор»

    Раніше «Кайсеріспор» відмовився від українського нападника через суми трансферу
    Нападник «Динамо» Артем Кравець стане гравцем «Кайсеріспору». Найближчим часом 28-річний українець прибуде в розташування турецького клубу. Умови переходу поки невідомі. «Динамо» вже вирушило на закордонний збір до Іспанії без Артема Кравця. У форварда влітку закінчується контракт з клубом. Про це повідомляє
    • Сьогодні, 16:01
    • Розсилка
    Артем Кравець. Фото: Footballhub
    Артем Кравець. Фото: Footballhub

    Раніше «Кайсеріспор» відмовився від українського нападника через суми трансферу

    Нападник «Динамо» Артем Кравець стане гравцем «Кайсеріспору».

    Найближчим часом 28-річний українець прибуде в розташування турецького клубу. Умови переходу поки невідомі.

    «Динамо» вже вирушило на закордонний збір до Іспанії без Артема Кравця. У форварда влітку закінчується контракт з клубом. Про це повідомляє Tribuna.com.

    Раніше повідомлялося, що «Кайсеріспор» відмовився від українського нападника через суми трансферу. Але сторонам все-таки вдалося домовитися.

    У поточному сезоні Кравець провів за київський клуб 17 матчів (5 в стартовому складі), в яких забив три голи і зробив один асист.

    Зазначимо, що за «Кайсеріспор» виступає українець Олександр Кучер.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ