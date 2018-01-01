Кравець покине «Динамо» і перейде в «Кайсеріспор»

Раніше «Кайсеріспор» відмовився від українського нападника через суми трансферу

Нападник «Динамо» Артем Кравець стане гравцем «Кайсеріспору». Найближчим часом 28-річний українець прибуде в розташування турецького клубу. Умови переходу поки невідомі. «Динамо» вже вирушило на закордонний збір до Іспанії без Артема Кравця. У форварда влітку закінчується контракт з клубом. Про це повідомляє



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Кравець. Фото: Footballhub

Раніше «Кайсеріспор» відмовився від українського нападника через суми трансферу

Нападник «Динамо» Артем Кравець стане гравцем «Кайсеріспору».

Найближчим часом 28-річний українець прибуде в розташування турецького клубу. Умови переходу поки невідомі.

«Динамо» вже вирушило на закордонний збір до Іспанії без Артема Кравця. У форварда влітку закінчується контракт з клубом. Про це повідомляє Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що «Кайсеріспор» відмовився від українського нападника через суми трансферу. Але сторонам все-таки вдалося домовитися.

У поточному сезоні Кравець провів за київський клуб 17 матчів (5 в стартовому складі), в яких забив три голи і зробив один асист.

Зазначимо, що за «Кайсеріспор» виступає українець Олександр Кучер.