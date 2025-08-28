ГУР оновив список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку

Російські борці Заур Угуєв та Абулрашид Садулаєв у 2022 році підтримали повномасштабне вторгнення РФ

На War&Sanctions зібрано інформацію про 167 спортсменів, кіберспортсменів та функціонерів з РФ, які підтримують війну

Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» були опубліковані нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну. Про це повідомляє «Главком».

До переліку було додано інформацію ще про вісьмох російських спортсменів та функціонерів, які підтримують війну. Варто зазначити, що підставою для потрапляння цих росіян до списку стали матеріали «Главкому».

До оновленого переліку потрапили:

Російські борці Заур Угуєв, Абулрашид Садулаєв та Заурбек Сідаков, які у 2022 році підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну та взяли участь у пропагандистському мітингу у Москві, і, попри це, у 2023-2025 роках продовжили брати участь у міжнародних змаганнях у країнах Європи;

Ангеліна Мельникова – російська гімнастка, яка у квітні 2025 року перемогла на праймеріз від партії «Єдина Росія» для участі у виборах до воронезької міської думи, бере участь у заходах для сімей «учасників сво» і, при цьому, отримала від Міжнародної федерації гімнастики (FIG) статус нейтральної спортсменки, щоб повернутися до міжнародних змагань;

Павло Рожков – президент Паралімпійського комітету РФ, який систематично організовує пропагандистські турніри за участі російських окупантів і реалізовує проєкти, спрямовані на залучення російських військових, які отримали поранення, до паралімпійського руху.

Також до переліку були додані Інал Тасоєв, Дінара Кудаєва та Емін Сефершаєв.

Загалом у розділі «Чемпіони терору» зібрано інформацію про 167 російських спортсменів, кіберспортсменів та спортивних функціонерів, які підтримують кремлівську агресію проти України.

Нагадаємо, жіноча збірна Росії з боротьби перед чемпіонатом світу провела фотосесію на тлі портрета російського диктатора Володимира Путіна.

Чемпіонат світу з трьох видів боротьби відбудеться з 13 по 21 вересня в Загребі. (Хорватії).

Борчині жіночої збірної Росії з боротьби, які отримали від проросійської Міжнародної федерації боротьби (UWW) нейтральний статус, на підготовчому зборі до світової першості влаштували фотосесію на тлі портрета російського диктатора Володимира Путіна.