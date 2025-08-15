Переговори з Росією матимуть сенс після припинення вогню – Сибіга

Сибіга: Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці

Голова МЗС Андрій Сибіга підкреслив, що лише завдяки спільній силі можна досягти «гідного миру, побудованого на надійній безпеці»

Жодні кроки «на шляху до миру» не можуть ухвалюватися без участі України, а переговори матимуть сенс лише після припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі Х, повідомляє «Главком».

Очільник МЗС наголосив, що позиція України та її партнерів залишається незмінною: «Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці».

Водночас, за словами Сибіги, Росія продовжує вести війну, намагаючись збудувати нові перешкоди на шляху до справедливого і тривалого миру та придушити українську свободу.

Міністр підкреслив, що єдність трансатлантичних демократій є сильнішою за російський імперіалізм, і саме завдяки спільній силі можна досягти «гідного миру, побудованого на надійній безпеці».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи.

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.