Про умови Путіна, які страшніші за «Орєшнік»

Що загрожує Україні

От і Reuters оприлюднив умови для припинення вогню, які я виклав ще вчора зранку. І це не тому, що в мене є якісь джерела інформації на вищому рівні у США та РФ, а тому, що пам’ять нормальна. Бо кремлівській фюрерок цих умов не змінював з 2023 року.

Тут важливо розуміти, що кожна з умов, що нам висувається, принципово важливі для недоімперії, бо кожна з них руйнує Україну і наближає її до статусу російського федерального округу.

Путіну плювати на Донбас, який він начебто «звільнює від гніту бандерівців». Бо після приходу «руського миру» багато міст, Донецьк зокрема, опинилися без водопроводу і каналізації. Що буде з опаленням зимою – велике питання. Але ж Росія ніяк не виправляє катастрофічну ситуацію, хоча про неї доповідають особисто Путіну. Були б мешканці Донбасу Росії важливі, вона давно б оголосила гуманітарну катастрофу, можливо, звернулася б до України і до світу про допомогу. Проте ні.

Росії треба, щоб бійці ЗСУ, похнюпивши голови і відводячи очі, вийшли з контрольованої частини Донбасу. А в інших містах України такий відхід викликав би протести і заворушення. Чим ворог безумовно скористається.

З гуманітарними питаннями так само. У Кремлі вже добре розуміють примарність НАТО і не бояться його, навіть, до збройного конфлікту готуються. Тому Путіну треба, щоб НАТО офіційно викреслили із Конституції України, а таке приниження неминуче буде супроводжуватися бійками у парламенті і сутичками на вулицях. Що знов таки послабить Україн, і це буде не вигаданий, а реальний «шатун».

З мовою і церквою – так само. Але нам треба негайно припинити підігрувати ворогу, закликаючи до силових методів вирішення гуманітарних проблем, що зараз відбувається регулярно.

В Україні має зникнути церква, орієнтована на московський патріарший престол, звідки Україні проголосили «священну війну». Але це повинно відбуватися природно і поступово, не викликаючи занепокоєння наших партнерів, яке ще й активно підігрівається з Москви. Якщо ми хочемо і надалі отримувати від партнерів збройову та фінансову допомогу, без якої Україна впаде швидко і неминуче, то доведеться і виконувати гуманітарних умов того ж ЄС.

З мовою – так само. Доля російської буде знижуватися, але повністю в Україні вона не зникне ще декілька поколінь. При цьому процес має бути природним і ненасильницьким. Бо передчасні пологи – це проблема, а не досягнення. А головне, щоб залишалася Україна. Бо ворог свідомо нав’язує нам питання, що породжують розбрат, який ми надто охоче підтримуємо, і це руйнує Україну не менш потужно, ніж воєнна агресія.