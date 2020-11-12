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    Кріштіану Роналду піднявся на четверте місце в списку найкращих бомбардирів в історії футболу

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    Кріштіану Роналду забив андорцям шостий із семи голів команди - Кріштіану Роналду піднявся на четверте місце в списку найкращих бомбардирів в історії футболу
    Кріштіану Роналду забив андорцям шостий із семи голів команди
    Світлина - Soccerstand

    Попереду КріРо тільки два бразильці і австрієць

    Нападник італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду відзначився голом за збірну Португалії в товариському матчі з командою Андорри (7:0).

    Цей м'яч став для футболіста 746-м в його професійній кар'єрі. За цим показником він зрівнявся з угорцем Ференцом Пушкашем, піднявшись на четверте місце в списку найкращих бомбардирів в історії гри. Вище розташовуються тільки бразильці Пеле (767 голів) і Ромаріо (772), а також австрієць Йозеф Біцан (805).

    Роналду є вихованцем лісабонського «Спортінґа». В ході своєї кар'єри 35-річний форвард також захищав кольори «Манчестер Юнайтед» і мадридського «Реала», а в «Ювентус» перейшов у 2018 році.

    Кріштіану є п'ятиразовим володарем «Золотого м'яча», найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ювентус Кріштіану Роналду Ромаріо Пеле Йозеф Біцан Ференц Пушкаш
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