Кріштіану Роналду піднявся на четверте місце в списку найкращих бомбардирів в історії футболу

Попереду КріРо тільки два бразильці і австрієць

Нападник італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду відзначився голом за збірну Португалії в товариському матчі з командою Андорри (7:0).

Цей м'яч став для футболіста 746-м в його професійній кар'єрі. За цим показником він зрівнявся з угорцем Ференцом Пушкашем, піднявшись на четверте місце в списку найкращих бомбардирів в історії гри. Вище розташовуються тільки бразильці Пеле (767 голів) і Ромаріо (772), а також австрієць Йозеф Біцан (805).

Роналду є вихованцем лісабонського «Спортінґа». В ході своєї кар'єри 35-річний форвард також захищав кольори «Манчестер Юнайтед» і мадридського «Реала», а в «Ювентус» перейшов у 2018 році.

Кріштіану є п'ятиразовим володарем «Золотого м'яча», найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі.