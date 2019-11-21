Роналду так і не вибачився перед партнерами з «Ювентусу» за свою поведінку



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В «Ювентусі» не має наміру загострювати увагу на ситуації, що склалася, так як все в команді об'єднані єдиною метою

Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду не приніс вибачень партнерам по клубу за свою поведінку в матчі 12-го туру італійської Серії А з «Міланом» (1:0). Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Згідно з інформацією джерела, 34-річний нападник повернувся в розташування «старої синьйори» зі своєї збірної сьогодні, 21 листопада.

Всупереч очікуванням, португалець не вибачився перед одноклубниками за те, що покинув стадіон ще до завершення зустрічі з «Міланом».

Через проблеми з коліном Роналду тренувався окремо від партнерів.

Проте наголошується, що ніхто в «Ювентусі» не має наміру загострювати увагу на ситуації, що склалася, так як все в команді об'єднані єдиною метою.

Гравці туринського клубу спілкувалися з Роналду так, ніби нічого не сталося.