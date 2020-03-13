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    Тренер «Арсеналу» Артета розповів, як він переносить коронавірус

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    Мікель Артета - Тренер «Арсеналу» Артета розповів, як він переносить коронавірус
    Мікель Артета
    Instagram Мікеля Артети

    Іспанець дякує за підтримку

    Наставник лондонського «Арсеналу» Мікель Артета, який заразилася коронавірусною інфекцією COVID-19, розповів про самопочуття і подякував уболівальникам за підтримку.

    «Привіт усім. Дякую за добрі слова і підтримку. Вже почуваюся набагато краще.

    Ми всі зіткнулися з величезною і безпрецедентною проблемою. Здоров'я кожного – єдина важлива річ.

    Поважайте і захищайте один одного, дотримуйтеся інструкцій, і всі разом впораємося з цим. Молодці, що прийняли правильне рішення, призупинивши матчі. Ще раз дякую», - написав Артета на своїй сторінці в Instagram.

    Нагадаємо, що сьогодні, 13 березня, керівництво англійської Прем'єр-ліги прийняло рішення зупинити проведення турніру до 4 квітня.

    Раніше через пандемію коронавірусу був призупинений сезон в італійській Серії А та іспанській Ла Лізі.

    Крім того, 17 березня УЄФА може оголосити про припинення єврокубків і перенесення Євро-2020 на 2021 рік.

    Варто зазначити, що з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ карантин ФК Арсенал (Лондон) коронавірус Мікель Артета
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