Тренер «Арсеналу» Артета розповів, як він переносить коронавірус



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Мікель Артета Instagram Мікеля Артети

Іспанець дякує за підтримку

Наставник лондонського «Арсеналу» Мікель Артета, який заразилася коронавірусною інфекцією COVID-19, розповів про самопочуття і подякував уболівальникам за підтримку.

«Привіт усім. Дякую за добрі слова і підтримку. Вже почуваюся набагато краще.

Ми всі зіткнулися з величезною і безпрецедентною проблемою. Здоров'я кожного – єдина важлива річ.

Поважайте і захищайте один одного, дотримуйтеся інструкцій, і всі разом впораємося з цим. Молодці, що прийняли правильне рішення, призупинивши матчі. Ще раз дякую», - написав Артета на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 березня, керівництво англійської Прем'єр-ліги прийняло рішення зупинити проведення турніру до 4 квітня.

Раніше через пандемію коронавірусу був призупинений сезон в італійській Серії А та іспанській Ла Лізі.

Крім того, 17 березня УЄФА може оголосити про припинення єврокубків і перенесення Євро-2020 на 2021 рік.

Варто зазначити, що з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.