Кривдниця Ястремської вийшла у фінал тенісного турніру в США



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Осака спробує виграти шостий турнір одиночного розряду WTA в кар'єрі Twitter WTA

Японка в двох сетах розібралася із 14-ю сіяною

У Нью-Йорку (США) відбулися два півфінальні поєдинки турніру WTA категорії Premier 5 - Western & Southern Open, повідомляє WTA.

Десята ракетка світу, 22-річна японка Наомі Осака, яка отримала четвертий номер посіву, здобула перемогу над 24-річною бельгійкою Елісе Мертенс (14), яка обіймає у світовій генерації WTA 22-е місце – 6:2, 7:6 (5).

Матч тривав дві години та одну хвилину за які переможниця здійснила п’ять брейків, чотири ейси при п’яти подвійних помилках.

Суперницею японки по фіналу стане 5-та ракетка світу білоруска Вікторія Азаренко, яка завдала поразки 15-му номеру WTA, 29-річній британці Йоханні Конті, посіяній під восьмим номером. Їх зустріч завершилася в трьох сетах з рахунком - 4:6, 6:4, 6:1.

Варто відзначити, що на стадії 1/8 фіналу Осака обіграла українку Даяну Ястремську.

Окрім того додамо, призовий фонд турніру складає майже два млн дол.

Джерело: WTA