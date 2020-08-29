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    Кривдниця Ястремської вийшла у фінал тенісного турніру в США

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    Осака спробує виграти шостий турнір одиночного розряду WTA в кар'єрі - Кривдниця Ястремської вийшла у фінал тенісного турніру в США
    Осака спробує виграти шостий турнір одиночного розряду WTA в кар'єрі
    Twitter WTA

    Японка в двох сетах розібралася із 14-ю сіяною

    У Нью-Йорку (США) відбулися два півфінальні поєдинки турніру WTA категорії Premier 5 - Western & Southern Open, повідомляє WTA.

    Десята ракетка світу, 22-річна японка Наомі Осака, яка отримала четвертий номер посіву, здобула перемогу над 24-річною бельгійкою Елісе Мертенс (14), яка обіймає у світовій генерації WTA 22-е місце – 6:2, 7:6 (5).

    Матч тривав дві години та одну хвилину за які переможниця здійснила п’ять брейків, чотири ейси при п’яти подвійних помилках.

    Суперницею японки по фіналу стане 5-та ракетка світу білоруска Вікторія Азаренко, яка завдала поразки 15-му номеру WTA, 29-річній британці Йоханні Конті, посіяній під восьмим номером. Їх зустріч завершилася в трьох сетах з рахунком - 4:6, 6:4, 6:1.

    Варто відзначити, що на стадії 1/8 фіналу Осака обіграла українку Даяну Ястремську.

    Окрім того додамо, призовий фонд турніру складає майже два млн дол.

    Читайте також: Українські тенісистки отримали перших суперниць на US Open.

    Джерело: WTA

    теніс Даяна Ястремська Наомі Осака Рейтинг WTA Еліс Мертенс Йоганна Конта Вікторія Азаренко
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