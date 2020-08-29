Кривдниця Ястремської вийшла у фінал тенісного турніру в США
Японка в двох сетах розібралася із 14-ю сіяною
У Нью-Йорку (США) відбулися два півфінальні поєдинки турніру WTA категорії Premier 5 - Western & Southern Open, повідомляє WTA.
Десята ракетка світу, 22-річна японка Наомі Осака, яка отримала четвертий номер посіву, здобула перемогу над 24-річною бельгійкою Елісе Мертенс (14), яка обіймає у світовій генерації WTA 22-е місце – 6:2, 7:6 (5).
Матч тривав дві години та одну хвилину за які переможниця здійснила п’ять брейків, чотири ейси при п’яти подвійних помилках.
What a ride!@naomiosaka claims her spot in the @CincyTennis semifinal, 4-6, 6-2, 7-5. pic.twitter.com/rjHZYV8cOe— wta (@WTA) August 26, 2020
Суперницею японки по фіналу стане 5-та ракетка світу білоруска Вікторія Азаренко, яка завдала поразки 15-му номеру WTA, 29-річній британці Йоханні Конті, посіяній під восьмим номером. Їх зустріч завершилася в трьох сетах з рахунком - 4:6, 6:4, 6:1.
Варто відзначити, що на стадії 1/8 фіналу Осака обіграла українку Даяну Ястремську.
Окрім того додамо, призовий фонд турніру складає майже два млн дол.
Джерело: WTA