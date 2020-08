Кривдниця Ястремської вийшла у фінал тенісного турніру в США

Японка в двох сетах розібралася із 14-ю сіяною

У Нью-Йорку (США) відбулися два півфінальні поєдинки турніру WTA категорії Premier 5 - Western & Southern Open, повідомляє WTA.

Десята ракетка світу, 22-річна японка Наомі Осака, яка отримала четвертий номер посіву, здобула перемогу над 24-річною бельгійкою Елісе Мертенс (14), яка обіймає у світовій генерації WTA 22-е місце – 6:2, 7:6 (5).

Матч тривав дві години та одну хвилину за які переможниця здійснила п’ять брейків, чотири ейси при п’яти подвійних помилках.

