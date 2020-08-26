Український тенісист пробився до чвертьфіналу турніру в Празі
Молчанов є фахівцем в парному тенісному розряді
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Молчанов продовжить боротьбу за завоювання трофею
Український тенісист Денис Молчанов успішно стартував в змаганнях в парному розряді на великому челленджері, що триває у Празі.
У матчі першого кола українсько-французький дует Молчанов/Ріндеркнеш впевнено обіграв чеську пару Форейтек/Врбенскі – 6:2, 6:2.
В активі Молчанова та його напарника п’ять брейків проти одного в опонентів.
Зауважимо, що за вихід до півфіналу Молчанов і Ріндеркнеш посперечаються з парою з Нідерландів Арендс/Пел, яка посіяна посіяної під четвертим номером.
Наразі 33-річний Молчанов займає 94 місце в світовому парному рейтингу АТР і перше серед українців.
Джерело: Тенісний портал України