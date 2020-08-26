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    Український тенісист пробився до чвертьфіналу турніру в Празі

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    Молчанов є фахівцем в парному тенісному розряді&nbsp; - Український тенісист пробився до чвертьфіналу турніру в Празі
    Молчанов є фахівцем в парному тенісному розряді 
    Facebook Федерації тенісу України

    Молчанов продовжить боротьбу за завоювання трофею

    Український тенісист Денис Молчанов успішно стартував в змаганнях в парному розряді на великому челленджері, що триває у Празі.

    У матчі першого кола українсько-французький дует Молчанов/Ріндеркнеш впевнено обіграв чеську пару Форейтек/Врбенскі – 6:2, 6:2.

    В активі Молчанова та його напарника п’ять брейків проти одного в опонентів.

    Зауважимо, що за вихід до півфіналу Молчанов і Ріндеркнеш посперечаються з парою з Нідерландів Арендс/Пел, яка посіяна посіяної під четвертим номером.

    Наразі 33-річний Молчанов займає 94 місце в світовому парному рейтингу АТР і перше серед українців.

    Читайте також: Стаховський святкував перемогу на старті тенісного турніру в Празі.

     

    Джерело: Тенісний портал України

    теніс Денис Молчанов
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