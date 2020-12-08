Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)

Фаворит після поразки на майданчику суперників відіграв дуже переконливо

«Київ-Баскет» не допустив сенсації на стадії 1/8 фіналу Кубка України. За відсутності головного тренера Айнарса Баґатскіса, який здав позитивний тест на коронавірус, столичні баскетболісти відіграли десятиочкове відставання за підсумками першого матчу і вийшли у чвертьфінал.

«Київ-Баскет» - «Тернопіль» - 94:72 (23:19, 17:16, 23:16, 31:21)

Перший матч – 83:93

«Київ-Баскет»: Брендон Янґ (16 + 8 передач), Богдан Близнюк (5), Майкл Джейкобсон (19 + 10 підбирань), Владислав Коренюк (6 + 7 підбирань + 2 блок-шоти), Артем Ковальов (6) – старт; Олександр Мішула (19 + 4 підбирання + 4 передачі), Сергій Павлов (14 + 5 підбирань), Брюс Мессі (7 + 4 підбирання + 4 передачі), Павло Крутоус (2 + 5 підбирань), Євген Сахнюк. Тренер – Артем Сліпенчук

«Тернопіль»: Едрієн Боуї (18 + 5 передач), Олександр Кольченко (5 + 4 передачі), Андрій Кальниченко (2 + 5 підбирань), Аверейл Юґба (18 + 12 підбирань + 2 блок-шоти), Андрій Агафонов (15) – старт; Омар Келгон (7), Максим Сандул (2 + 6 підбирань), Олександр Тищенко (2), Кирило Подковиров (3). Тренер – Дмитро Забірченко

7 грудня. Київ. Спорткомплекс «Венето». Без глядачів

Поразка в Тернополі стала першою для «Київ-Баскету» в поточному сезоні і зрозуміло, що лідери Суперліги підійшли до гри з усією відповідальністю. Натомість у діях тернополян бракувало головної для матчів такої ваги складової – максимальної концентрації (хоч тренер команди Дмитро Забірченко цього, підсумовуючи поєдинок, й не визнав). То за умови, що гості зусиллями Аверейла Юґби, який забив усі сім очок, повели на старті 2:7. Та й загалом упродовж першої чверті «Тернопіль» виглядав, м’яко кажучи, не гірше за опонентів. За секунду до завершення стартової десятихвилинки тернополяни скоротили розрив до одного очка. І зупинилися, а в цю мить Олександр Мішула кидком із власної половини забив. Забірченко визнає, що цей епізод був одним із переломних у матчі.

Власне, триочкові Мішули, а також Сергія Павлова мали визначальне значення у другій половині, тоді як гостям дальні кидки не йшли взагалі – з-за периметра гості забили лише 5 із 22-х кидків. Не пішла гра в лідера команди Олександра Кольченка, який закинув з гри лише один кидок із 11-ти. Розігруючий Едрієн Боуї ніби й діяв ефективніше, але нерідко, беручи гру на себе, загравався. Втрати згідно зі статистикою він допустив дві, але зроблені вони були у надто простих ситуаціях і в ту мить, коли помилятися було вельми небажано.

Окрім того, час від часу в діях «Тернополя» відчувалася розрізненість у діях американських та українських баскетболістів. «Я розумію, про які моменти ви кажете, але то були лише епізоди. У нас є порозуміння з американцями», - переконував центровий тернополян Андрій Агафонов, коментуючи гру «Главкому».

Натомість тренер «Київ-Баскета» Артем Сліпенчук, який вів гру, будучи на постійному контакті з Айнарсом Баґатскісом, подякував команді за самовіддачу, але відзначив, що дебют матчу склався для господарів так само невдало, як і вся виїзна гра. Поряд із тим, Сліпенчук спростував інформацію про те, що в «Київ-Баскеті» існує двомісячна затримка по заробітній платі. Він порадив коментувати ці чутки тим, хто їх розповсюджує.

Іван Вербицький, «Главком»



