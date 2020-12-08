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    Статті

    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Богдан Близнюк блокує Едрієна Боуї - Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Богдан Близнюк блокує Едрієна Боуї
    Світлина - Іван Вербицький

    Фаворит після поразки на майданчику суперників відіграв дуже переконливо

    «Київ-Баскет» не допустив сенсації на стадії 1/8 фіналу Кубка України. За відсутності головного тренера Айнарса Баґатскіса, який здав позитивний тест на коронавірус, столичні баскетболісти відіграли десятиочкове відставання за підсумками першого матчу і вийшли у чвертьфінал.

    «Київ-Баскет» - «Тернопіль» - 94:72 (23:19, 17:16, 23:16, 31:21)

    Перший матч – 83:93

    «Київ-Баскет»: Брендон Янґ (16 + 8 передач), Богдан Близнюк (5), Майкл Джейкобсон (19 + 10 підбирань), Владислав Коренюк (6 + 7 підбирань + 2 блок-шоти), Артем Ковальов (6) – старт; Олександр Мішула (19 + 4 підбирання + 4 передачі), Сергій Павлов (14 + 5 підбирань), Брюс Мессі (7 + 4 підбирання + 4 передачі), Павло Крутоус (2 + 5 підбирань), Євген Сахнюк. Тренер – Артем Сліпенчук

    «Тернопіль»: Едрієн Боуї (18 + 5 передач), Олександр Кольченко (5 + 4 передачі), Андрій Кальниченко (2 + 5 підбирань), Аверейл Юґба (18 + 12 підбирань + 2 блок-шоти), Андрій Агафонов (15) – старт; Омар Келгон (7), Максим Сандул (2 + 6 підбирань), Олександр Тищенко (2), Кирило Подковиров (3). Тренер – Дмитро Забірченко

    7 грудня. Київ. Спорткомплекс «Венето». Без глядачів

    Поразка в Тернополі стала першою для «Київ-Баскету» в поточному сезоні і зрозуміло, що лідери Суперліги підійшли до гри з усією відповідальністю. Натомість у діях тернополян бракувало головної для матчів такої ваги складової – максимальної концентрації (хоч тренер команди Дмитро Забірченко цього, підсумовуючи поєдинок, й не визнав). То за умови, що гості зусиллями Аверейла Юґби, який забив усі сім очок, повели на старті 2:7. Та й загалом упродовж першої чверті «Тернопіль» виглядав, м’яко кажучи, не гірше за опонентів. За секунду до завершення стартової десятихвилинки тернополяни скоротили розрив до одного очка. І зупинилися, а в цю мить Олександр Мішула кидком із власної половини забив. Забірченко визнає, що цей епізод був одним із переломних у матчі.

    Власне, триочкові Мішули, а також Сергія Павлова мали визначальне значення у другій половині, тоді як гостям дальні кидки не йшли взагалі – з-за периметра гості забили лише 5 із 22-х кидків. Не пішла гра в лідера команди Олександра Кольченка, який закинув з гри лише один кидок із 11-ти. Розігруючий Едрієн Боуї ніби й діяв ефективніше, але нерідко, беручи гру на себе, загравався. Втрати згідно зі статистикою він допустив дві, але зроблені вони були у надто простих ситуаціях і в ту мить, коли помилятися було вельми небажано.

    Окрім того, час від часу в діях «Тернополя» відчувалася розрізненість у діях американських та українських баскетболістів. «Я розумію, про які моменти ви кажете, але то були лише епізоди. У нас є порозуміння з американцями», - переконував центровий тернополян Андрій Агафонов, коментуючи гру «Главкому».

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    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Камбек з влучанням із власної половини. Як «Київ-Баскет» відповів за виїзну поразку «Тернополю» в Кубку (фото)
    Світлина - Іван Вербицький

    Натомість тренер «Київ-Баскета» Артем Сліпенчук, який вів гру, будучи на постійному контакті з Айнарсом Баґатскісом, подякував команді за самовіддачу, але відзначив, що дебют матчу склався для господарів так само невдало, як і вся виїзна гра. Поряд із тим, Сліпенчук спростував інформацію про те, що в «Київ-Баскеті» існує двомісячна затримка по заробітній платі. Він порадив коментувати ці чутки тим, хто їх розповсюджує.

    Іван Вербицький, «Главком»

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    Теги: Кубок України Олександр Кольченко баскетбол Олександр Мішула БК Київ-Баскет Богдан Близнюк Дмитро Забірченко БК Тернопіль Андрій Агафонов Павло Крутоус Максим Сандул Брендон Янґ Сергій Павлов Айнарс Баґатсікс Артем Ковальов Олександр Тищенко Аверейл Юґба Андрій Кальниченко Едрієн Боуї Кирило Подковиров Брюс Мессі Майкл Джейкобсон Владислав Коренюк Євген Сахнюк Омар Келгон Артем Сліпенчук
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