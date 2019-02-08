  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кубок Федерації: Україна впевнено перемагає Естонію, але припиняє боротьбу

    • Розсилка
    <header class="entry-header"> <div class="aft-post-thumbnail-wrapper"> <p>Фото: ftu.org.ua</p> </div> </header> - Кубок Федерації: Україна впевнено перемагає Естонію, але припиняє боротьбу

    Фото: ftu.org.ua

    Наша збірна в наступному році знову буде грати зональні змагання в Першій групі Євро-Африканської зони

    Збірна України не змогла зайняти в своїй підгрупі B перше місце і продовжити боротьбу за путівку плей-офф у Другу Світову групу Кубка Федерації.

    Українки обіграли Естонію з рахунком 3-0 (Надія Кіченок і Катерина Козлова виграли у Валерії Горлац і Олени Малигін 6-1 6-0). Однак Швеція достроково обіграла Болгарію і залишилася лідером підгрупи з трьома перемогами.

    Саме шведки поведуть боротьбу за путівку плей-офф з переможцем підгрупи А Росією.

    Збірна України посіла друге місце, Болгарія третє, а Естонія четверте.

    Наша збірна в наступному році знову буде грати зональні змагання в Першій групі Євро-Африканської зони.

    Нагадаємо, Катерина Козлова всього за 34 хвилини розгромила Єлєну Малигіну, тенісистку, яка наразі не має рейтингових очок WTA - 6:0, 6:0. У першій грі ігрового дня Саару Орев здолала Марта Костюк.

    Нагадаємо, що лідер українського тенісу Еліна Світоліна не виступає в Зеленій Ґурі начебто через травму. Правда, з початку наступного тижня одеситка гратиме на турнірі в Досі (Катар).

    Джерело: tennisua.org

    Читайте також
    теніс Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ