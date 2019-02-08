Кубок Федерації: Україна впевнено перемагає Естонію, але припиняє боротьбу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ftu.org.ua

Наша збірна в наступному році знову буде грати зональні змагання в Першій групі Євро-Африканської зони

Збірна України не змогла зайняти в своїй підгрупі B перше місце і продовжити боротьбу за путівку плей-офф у Другу Світову групу Кубка Федерації.

Українки обіграли Естонію з рахунком 3-0 (Надія Кіченок і Катерина Козлова виграли у Валерії Горлац і Олени Малигін 6-1 6-0). Однак Швеція достроково обіграла Болгарію і залишилася лідером підгрупи з трьома перемогами.

Саме шведки поведуть боротьбу за путівку плей-офф з переможцем підгрупи А Росією.

Збірна України посіла друге місце, Болгарія третє, а Естонія четверте.

Наша збірна в наступному році знову буде грати зональні змагання в Першій групі Євро-Африканської зони.

Нагадаємо, Катерина Козлова всього за 34 хвилини розгромила Єлєну Малигіну, тенісистку, яка наразі не має рейтингових очок WTA - 6:0, 6:0. У першій грі ігрового дня Саару Орев здолала Марта Костюк.

Нагадаємо, що лідер українського тенісу Еліна Світоліна не виступає в Зеленій Ґурі начебто через травму. Правда, з початку наступного тижня одеситка гратиме на турнірі в Досі (Катар).

Джерело: tennisua.org