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    Матч Україна - Естонія в Кубку Федерації розпочався із впевненої перемоги Марти Костюк

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    Марта Костюк і капітан збірної України Михайло Филима вітають одне одного з перемогою - Матч Україна - Естонія в Кубку Федерації розпочався із впевненої перемоги Марти Костюк
    Марта Костюк і капітан збірної України Михайло Филима вітають одне одного з перемогою
    Федерація тенісу України

    Юна українка зробила те, що й мала зробити

    195-та ракетка світу Марта Костюк здобула перемогу в першому поєдинку між командами України та Естонії в рамках першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

    Щойно в Зеленій Ґурі (Польща) 16-річна киянка за 50 хвилин розгромила Саару Орев, тенісистку, яка наразі не має рейтингових очок WTA - 6:3, 6:0.

     Читайте також: Кубок Федерації: стали відомі несподівані склади збірних України та Естонії

    Через лічені хвилини другий поєдинок розпочнуть Катерина Козлова і Єлєна Малигіна.

    Нагадаємо, що після двох турів Україна має у квартеті В одну перемогу. Наша команда програла шведкам і перемогла болгарок. Навіть у разі перемоги над естонками шансів на перше місце, яке дає можливість продовжити боротьбу в Кубку Федерації, наша команда вже не має.

    Швеція у паралельному матчі веде у протистоянні з Болгарією 1:0. Мір'ям Бйорклунд перемогла Ізабеллу Шінікову.

    Як відомо, лідер українського тенісу Еліна Світоліна не виступає в Зеленій Ґурі начебто через травму. Правда, з початку наступного тижня одеситка гратиме на турнірі в Досі (Катар).

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