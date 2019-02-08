Матч Україна - Естонія в Кубку Федерації розпочався із впевненої перемоги Марти Костюк



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Марта Костюк і капітан збірної України Михайло Филима вітають одне одного з перемогою Федерація тенісу України

Юна українка зробила те, що й мала зробити

195-та ракетка світу Марта Костюк здобула перемогу в першому поєдинку між командами України та Естонії в рамках першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Щойно в Зеленій Ґурі (Польща) 16-річна киянка за 50 хвилин розгромила Саару Орев, тенісистку, яка наразі не має рейтингових очок WTA - 6:3, 6:0.

Через лічені хвилини другий поєдинок розпочнуть Катерина Козлова і Єлєна Малигіна.

Нагадаємо, що після двох турів Україна має у квартеті В одну перемогу. Наша команда програла шведкам і перемогла болгарок. Навіть у разі перемоги над естонками шансів на перше місце, яке дає можливість продовжити боротьбу в Кубку Федерації, наша команда вже не має.

Швеція у паралельному матчі веде у протистоянні з Болгарією 1:0. Мір'ям Бйорклунд перемогла Ізабеллу Шінікову.

Як відомо, лідер українського тенісу Еліна Світоліна не виступає в Зеленій Ґурі начебто через травму. Правда, з початку наступного тижня одеситка гратиме на турнірі в Досі (Катар).