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    Кубок Європи ФІБА: розклад матчів «Дніпра» та «Київ-Баскета»

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    &laquo;Дніпра&raquo; вийшов у груповий етап Кубка Європи ФІБА - Кубок Європи ФІБА: розклад матчів «Дніпра» та «Київ-Баскета»
    «Дніпра» вийшов у груповий етап Кубка Європи ФІБА
    ФБУ

    Дві українські команди зіграють в одній групі єврокубкового турніру

    Після завершення кваліфікаційного етапу Кубка Європи ФІБА остаточно сформовано розклад матчів групового етапу турніру.

    «Дніпро» здолав у кваліфікації білоруський Борисфен та зіграє в групі разом з «Київ-Баскетом».

    Саме поєдинком між собою 23 жовтня в столичному Палаці спорту українські представники відкриватимуть груповий етап.

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    КУБОК ЄВРОПИ ФІБА
    Група F
    Розклад матчів

    23 жовтня

    «Київ-Баскет» – «Дніпро»
    «Цмоки-Мінськ» – «Левськи»

    30 жовтня

    «Левськи» – «Київ-Баскет»
    «Дніпро» – «Цмоки-Мінськ»

    6 листопада

    «Київ-Баскет» – «Цмоки-Мінськ»
    «Левськи» – «Дніпро»

    13 листопада

    «Левськи» – «Цмоки-Мінськ»
    «Дніпро» – «Київ-Баскет»

    20 листопада

    «Цмоки-Мінськ» – «Дніпро»
    «Київ-Баскет» – «Левськи»

    27 листопада

    «Цмоки-Мінськ» – «Київ-Баскет»
    «Дніпро» – «Левськи»

    баскетбол БК Київ-Баскет БК Дніпро
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