Кубок Європи ФІБА: розклад матчів «Дніпра» та «Київ-Баскета»
Дві українські команди зіграють в одній групі єврокубкового турніру
Після завершення кваліфікаційного етапу Кубка Європи ФІБА остаточно сформовано розклад матчів групового етапу турніру.
«Дніпро» здолав у кваліфікації білоруський Борисфен та зіграє в групі разом з «Київ-Баскетом».
Саме поєдинком між собою 23 жовтня в столичному Палаці спорту українські представники відкриватимуть груповий етап.
КУБОК ЄВРОПИ ФІБА
Група F
Розклад матчів
23 жовтня
«Київ-Баскет» – «Дніпро»
«Цмоки-Мінськ» – «Левськи»
30 жовтня
«Левськи» – «Київ-Баскет»
«Дніпро» – «Цмоки-Мінськ»
6 листопада
«Київ-Баскет» – «Цмоки-Мінськ»
«Левськи» – «Дніпро»
13 листопада
«Левськи» – «Цмоки-Мінськ»
«Дніпро» – «Київ-Баскет»
20 листопада
«Цмоки-Мінськ» – «Дніпро»
«Київ-Баскет» – «Левськи»
27 листопада
«Цмоки-Мінськ» – «Київ-Баскет»
«Дніпро» – «Левськи»