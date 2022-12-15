Від спільного фото з Мессі – до спільного матчу. Історія Хуліана Альвареса, яка вчить ніколи не здаватися

Хлопчик із маленького містечка наполегливо працював усе життя, щоби зіграти на одному полі зі своїм кумиром

Липень 2011 року, Аргентина. Триває 43-й розіграш головного футбольного турніру серед національних збірних Латинської Америки. Того року стадіон Естаніслао Лопеса зібрав чимало глядачів, серед яких – 11-річний Хуліан Альварес. Після матчу хлопчик зустрінеться зі своїм кумиром – зіркою футболу Ліонелем Мессі і попросить сфотографуватися з ним на пам’ять.

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Через 11 років Альварес і Мессі, граючи за одну команду, вивели Аргентину у фінал Чемпіонату світу – 2022. Колаж, на одній половині якого малий Хуан Альварес позує разом із вже зіркою футболу Ліонелем Мессі, а на другій – Мессі радісно обіймає свого партнера по команді Альвареса, у ці дні став у соцмережах вірусним. Користувачі репостять його на свої сторінки як символ того, що навіть неймовірні мрії здійснюються.

З маленького містечка – на всесвітньо відомі стадіони

Народився Хуліан Альварес 31 січня 2000 року в Аргентині, у маленькому містечку Кальчин. Футболом почав займатися змалку, тренери одразу побачили у хлопчика талант і вже у сім років він перейшов у більший клуб. Тодішній його тренер, Рафаель Варас, неодноразово повторював: «Я не був його тренером. Як можна навчити чогось такого гравця, як Альварес?».

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Це тренер Варас порадив семирічному Хуліан Альваресу перейти в «Атлетико Кальчин», де йому пророчили велике майбутнє, і сам пішов за ним, щоби продовжити навчання. ЗМІ писали, що Варас завжди проводив додаткові тренування з Альваресом, щоби він став профі. У 2008 році восьмирічний Альварес отримав сертифікат найкращого молодого футболіста року в «Атлетико Кальчин». Журналістам він завжди впевнено казав: його кумир – Ліонель Мессі, а мрія – зіграти на чемпіонаті світу.

Перша зустріч із Мессі

Оскільки Кальчин – маленьке місто, зустрітися із Мессі юному Альваресу залишалося тільки мріяти. Однак у липні 2011 року збірна Аргентини приїхала грати у Кордову – місто за 100 км від Кальчина. Хуліан Альварес не відчепився від батька, поки не вмовив його з’їздити на гру. У перерві хлопець чатував на свого кумира на вході до стадіону, таки зміг із ним познайомитися і навіть зробив фото. У 2015 році Альварес виклав те фото у свій Instagram на день народження Мессі.

Фото, зроблене влітку 2011-го, у 2015-му Альварес опублікував із дописом: «З Днем народження, найкращий гравець в історії. #Мессі 28»

У свої 11 років Хуліан Альварес вже вважався дуже перспективним гравцем. Він успішно пройшов перегляди у школах провідних аргентинських клубів «Бока Хуніорс» та «Рівер Плейт», побував в Іспанії, де проходив перегляд у мадридському «Реалі», і був запрошений і в «Барселону», однак, за одними даними, його не відпустили батьки, а за іншими – юний спортсмен сам не захотів тоді їхати так далеко від родини.

Хуліан Альварес дуже довго грав у клубах на Батьківщині, щоби не розлучатися з родиною

Лише у 15 років Хуліан Альварес перейшов з «Атлетико Кальчин», яка його фактично виростила, у «Рівер Плейт». У новому клубі Хуліан засумував за родиною і нові тренери порадили йому «тримати свою ностальгію у шухляді». До повноліття Альварес лишався у «Рівер Плейті» попри те, що ним були зацікавлені європейські клуби.

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До речі, донецький «Шахтар» пропонував за 21-річного аргентинця 20 млн євро, однак він відмовився від трансферу, очікуючи на більш вигідну пропозицію.

Друга зустріч із Мессі

У футбольному сезоні 2018/2019 стався професійний дебют Хуліана Альвареса у складі команди «Рівер Плейт» – 27 жовтня він вийшов на заміну Родріго Море у другому таймі проти «Альдосіви». Того ж року його запросили на підготовку до Чемпіонату світу-2018, проте Хуліан не потрапив у розширений список гравців, а вирушив на збір у складі команди спаринг-партнерів, які допомагали зіркам збірної готуватися до чемпіонату світу. Перед одним із тренувань з'явилася друга фотографія Альвареса з Ліонелем Мессі.

Хуліан Альварес вдруге сфотографувався зі своїм кумиром Мессі у 2018 році фото з відкритих джерел

У 2019 році Альварес забив свій перший у великій кар’єрі гол у грі з «Індепендьєнте Петролеро», на 32 хвилині гри. Також він допоміг «Рівер Плейт» виграти Кубок Лібертадореса, взявши участь у п'яти зустрічах.

Торік Хуліан Альварес став найкращим бомбардиром чемпіонату Аргентини, забивши 18 голів. Крім того, у складі збірної Аргентини він став володарем Кубка Америки. Вже цього року, 31 січня, у день свого 22-річчя, він підписав контракт із чемпіоном англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» на п'ять з половиною років.

Альварес і Мессі радіють перемозі своєї команди і виходу Аргентини у фінал

Днями ж на Чемпіонаті світу-2022 у Катарі Хуліан Альварес став справжньою зіркою: на груповій стадії він допоміг своїй збірній обійти суперників із Польщі, став автором переможного голу у зустрічі зі збірною Австралії у 1/8 фіналу та вивів Аргентину у фінал.

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До речі, 21-річний Альварес став наймолодшим автором дубля в півфіналі чи фіналі чемпіонатів світу після легендарного Пеле

Особисте життя Хуліана Альвареса

Дівчину Альвареса, фото з якою він інколи викладає в Instagram звати Емілія Ферреро. Аргентинські ЗМІ пишуть, що вона також родом з міста Кальчин і пара знайома з дитинства.

Дівчина Хуліана Альвареса Емілія Ферреро також пов’язала своє життя зі спортом

Хуліан та Емілія зустрічалися кілька років тому, потім розішлися, але молодий футболіст, судячи з усього, не здається ні в чому і ніколи. Дівчина Альвареса – також спортсменка, вона вчителька фізкультури, а у юності грала в індорхокей. Після його переходу до «Манчестер Сіті» вона також переїхала у Велику Британію. У своєму Instagram Емілія пише, що готова їхати за Хуліаном куди би він її не покликав.

Аліна Євич, «Главком»