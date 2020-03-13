Тренер англійського клубу: Це абсурд, грати у футбол, поки в світі помирають люди
Нуну Ешпіріту Санту сильно бентежить ситуація з пандемією коронавірусу
Наставник англійського «Вулвергемптона» Нуну Ешпіріту Санту перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи з грецьким «Олімпіакосом» висловив здивування стосовно того, що ряд турнірів триває, незважаючи на пандемію коронавірусу.
«Ми проводимо футбольний матч, прекрасно знаючи, що діється в світі. Люди вмирають і продовжують вмирати. А ми граємо в футбол. Ситуація абсурдна», - наводить слова Ешпіріту Санту ВВС.
Матч «Олімпіакос» - «Вулвергемптон» відбувся в Піреї при порожніх трибунах і завершився внічию 1:1.
Раніше через пандемію коронавірусу був припинений сезон в італійській Серії А та іспанській Ла Лізі, найближчі тури чемпіонатів Англії, Німеччини та Франції відбудуться без глядачів. Крім того, 17 березня УЄФА може оголосити про припинення єврокубків і перенесення Євро-2020 на 2021 рік.