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    Тренер англійського клубу: Це абсурд, грати у футбол, поки в світі помирають люди

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    Нуну Ешпіріту Санту вважає недоречним грати у цей час у футбол - Тренер англійського клубу: Це абсурд, грати у футбол, поки в світі помирають люди
    Нуну Ешпіріту Санту вважає недоречним грати у цей час у футбол
    The Transfer Tavern

    Нуну Ешпіріту Санту сильно бентежить ситуація з пандемією коронавірусу

    Наставник англійського «Вулвергемптона» Нуну Ешпіріту Санту перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи з грецьким «Олімпіакосом» висловив здивування стосовно того, що ряд турнірів триває, незважаючи на пандемію коронавірусу.

    «Ми проводимо футбольний матч, прекрасно знаючи, що діється в світі. Люди вмирають і продовжують вмирати. А ми граємо в футбол. Ситуація абсурдна», - наводить слова Ешпіріту Санту ВВС.

    Матч «Олімпіакос» - «Вулвергемптон» відбувся в Піреї при порожніх трибунах і завершився внічию 1:1.

    Раніше через пандемію коронавірусу був припинений сезон в італійській Серії А та іспанській Ла Лізі, найближчі тури чемпіонатів Англії, Німеччини та Франції відбудуться без глядачів. Крім того, 17 березня УЄФА може оголосити про припинення єврокубків і перенесення Євро-2020 на 2021 рік.

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    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Олімпіакос ФК «Вулвергемптон» коронавірус Нуну Ешпіріту Санту
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