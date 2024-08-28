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Кубок України з футболу: визначились усі пари 1/8 фіналу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Кубок України з футболу: визначились усі пари 1/8 фіналу
Базова дата матчів 1/8 фіналу – 30 жовтня
фото: УАФ

Фінальний матч Кубку України сезону-2024/2025 запланований на 14 травня 2025 року

У середу у київському Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу розіграшу Кубка України сезону-2024/2025. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу.

На цьому етапі зіграють 16 команд – вісім переможців третього попереднього етапу та вісім команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону, передає Укрінформ.

Участь у церемонії жеребкування взяли легенди українського футболу – ексгравці національної збірної Владислав Ващук та Олег Лужний.

Результати жеребкування 1/8 фіналу:

ЮКСА (Тарасівка) – «Олександрія»  

«Пробій» (Городенка) – «Буковина» (Чернівці)

«Рух» (Львів) – «Карпати» (Львів)

«Верес» (Рівне) – «Оболонь» (Київ)

«Вікторія» (Суми) – ЛНЗ (Черкаси)

«Ворскла» (Полтава) – «Динамо» (Київ)  

«Шахтар» (Донецьк) – «Зоря» (Луганськ)

«Полісся» (Житомир) – «Кривбас» (Кривий Ріг).

Базова дата матчів 1/8 фіналу – 30 жовтня.

Фінальний матч Кубку України сезону-2024/2025 запланований на 14 травня 2025 року. Місце проведення фінального матчу має визначити виконком УАФ.

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Теги: Кубок України жеребкування Олег Лужний Владислав Ващук НОВИНИ ФУТБОЛУ

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