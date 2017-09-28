«Кардинал» та «ІнБев/НПУ» пробилися до чвертьфіналу Кубку України з футзалу. Інші поєдинки
- Сьогодні, 16:54
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Розсилка
Завершилися останні матчі 1/8 фіналу Кубку України з футзалу
Після того, як «Viva Cup» вдалося здобути виїзну нічию у Житомирі, очікувалось, що на паркеті рідного спорткомплексу харків’яни створять максимум проблем для «ІнБев/НПУ».
Однак, гравці «ІнБев/НПУ» зробили правильні висновки, і результати не змусили себе довго чекати, інформує офіційний сайт Федерації футзалу України.
Уже по ходу першого тайму підопічні Валерія Директоренка вели 3:0, а у підсумку виграли 6:4.
«Viva Cup» (Харків) – «ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ) – 4:6
Голи: Батагов (24), Сухов (27 – автогол), Абакшин (38), Кондратюк (40) – Дзюба (8), Бакум (11), Войток (17), Литвиновський (23, 35, 40)
Перший матч – 3:3
Рахунок 1:5 після поєдинку у Рівному майже не давав одеським «будівельникам» шансів на проходження до чвертьфіналу.
А коли на 8-й хвилині рахунок матчу в Одесі був 0:2 на користь «кардиналів», то на інтригу у цьому протистоянні годі було очікувати.
Однак хет-трик Руслана Остапчука у першому таймі відновив інтригу бодай у цьому поєдинку. У підсумку матч завершився бойовою нічиєю 6:6.
«Епіцентр К Авангард» (Одеса) – «Кардинал-Рівне» (Рівне) – 6:6
Голи: Остапчук (11, 15, 17), Сандул (19), Зеленчук (29, 35) – Горпинич (7), Концеба (8), Фаренюк (13, 20, 31), Волянюк (25)
Перший матч – 1:5
У ще двох матчах путівки у чвертьфінал здобули команди з Києва. «RED» виявився сильнішим за «SKIDKA», а «Альтернатива» вирвала підсумкову перемогу у «Катеринославхліба», програвши у першій грі 1:3.
«RED» (Київ) – «SKIDKA» (Київ) – 2:1
Голи: Крошан (30), Корнійчук (40) – Поночовний (32)
Перший матч – 2:0
«Альтернатива» (Київ) – «Катеринославхліб» (Дніпро) – 3:0
Голи: Атаманенко (10), Макєєв (18 – з 10-метрового, 35)
Перший матч – 1:3
Раніше до чвертьфіналу вийшли «Продексім» та «Ураган», а також «Енергія» й «АРПІ Запоріжжя».