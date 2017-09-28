«Кардинал» та «ІнБев/НПУ» пробилися до чвертьфіналу Кубку України з футзалу. Інші поєдинки

Завершилися останні матчі 1/8 фіналу Кубку України з футзалу

Після того, як «Viva Cup» вдалося здобути виїзну нічию у Житомирі, очікувалось, що на паркеті рідного спорткомплексу харків’яни створять максимум проблем для «ІнБев/НПУ». Однак, гравці «ІнБев/НПУ» зробили правильні висновки, і результати не змусили себе довго чекати, інформує офіційний сайт Федерації



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Фото МФК «Кардинал-Рівне»

Завершилися останні матчі 1/8 фіналу Кубку України з футзалу

Після того, як «Viva Cup» вдалося здобути виїзну нічию у Житомирі, очікувалось, що на паркеті рідного спорткомплексу харків’яни створять максимум проблем для «ІнБев/НПУ».

Однак, гравці «ІнБев/НПУ» зробили правильні висновки, і результати не змусили себе довго чекати, інформує офіційний сайт Федерації футзалу України.

Уже по ходу першого тайму підопічні Валерія Директоренка вели 3:0, а у підсумку виграли 6:4.

«Viva Cup» (Харків) – «ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ) – 4:6

Голи: Батагов (24), Сухов (27 – автогол), Абакшин (38), Кондратюк (40) – Дзюба (8), Бакум (11), Войток (17), Литвиновський (23, 35, 40)

Перший матч – 3:3

Рахунок 1:5 після поєдинку у Рівному майже не давав одеським «будівельникам» шансів на проходження до чвертьфіналу.

А коли на 8-й хвилині рахунок матчу в Одесі був 0:2 на користь «кардиналів», то на інтригу у цьому протистоянні годі було очікувати.

Однак хет-трик Руслана Остапчука у першому таймі відновив інтригу бодай у цьому поєдинку. У підсумку матч завершився бойовою нічиєю 6:6.

«Епіцентр К Авангард» (Одеса) – «Кардинал-Рівне» (Рівне) – 6:6

Голи: Остапчук (11, 15, 17), Сандул (19), Зеленчук (29, 35) – Горпинич (7), Концеба (8), Фаренюк (13, 20, 31), Волянюк (25)

Перший матч – 1:5

У ще двох матчах путівки у чвертьфінал здобули команди з Києва. «RED» виявився сильнішим за «SKIDKA», а «Альтернатива» вирвала підсумкову перемогу у «Катеринославхліба», програвши у першій грі 1:3.

«RED» (Київ) – «SKIDKA» (Київ) – 2:1

Голи: Крошан (30), Корнійчук (40) – Поночовний (32)

Перший матч – 2:0

«Альтернатива» (Київ) – «Катеринославхліб» (Дніпро) – 3:0

Голи: Атаманенко (10), Макєєв (18 – з 10-метрового, 35)

Перший матч – 1:3

Раніше до чвертьфіналу вийшли «Продексім» та «Ураган», а також «Енергія» й «АРПІ Запоріжжя».