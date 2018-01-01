Збірна України з футзалу зіграла внічию з призером чемпіонату Європи

У товариському матчі команди України та Казахстану розійшлися миром

Нічиєю з бронзовим призером останнього чемпіонату Європи завершила свою підготовку збірна України до Євро-2018, який незабаром стартує у Словенії. Попри товариський статус, гра виявилася надзвичайно напруженою та корисною для обох тренерів напередодні офіційних матчів, повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України. На 7-й хвилині у ворота



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Фото АФУ

У товариському матчі команди України та Казахстану розійшлися миром

Нічиєю з бронзовим призером останнього чемпіонату Європи завершила свою підготовку збірна України до Євро-2018, який незабаром стартує у Словенії.

Попри товариський статус, гра виявилася надзвичайно напруженою та корисною для обох тренерів напередодні офіційних матчів, повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.

На 7-й хвилині у ворота збірної Казахстану був призначений пенальті за гру рукою у штрафному майданчику, але Петро Шотурма змарнував свій шанс відкрити рахунок.

На 25-й хвилині Шотурма скористався помилкою казахів у середині майданчика, мав нагоду вийти на побачення з голкіпером гостей, але Єсенаманов свідомо пішов на порушення, за яке був покараний червоною карткою.

Збірна України отримала чисельну перевагу, і хоча в більшості українці діяли не ідеально, свій м’яч забити встигли – на 27-й хвилині Шотурма виправився за нереалізований пенальті та метрів з десяти поцілив точнісінько у дев’ятку.

У середині другого тайму українці назбирали п’ять порушень. Шосте сталося на передостанній хвилині, та й ще поблизу штрафного майданчику. Майже пенальті пробивав Тайнан, але схибив, запустивши м’яча повз ворота.

До фінальної сирени залишалося кілька десятків секунд, і їх збірній Казахстану вистачило, щоб врятуватися. Жаманкулову вдався результативний удар з гострого кута у дальню дев’ятку.

Товариський матч з футзалу

Україна – Казахстан – 1:1 (0:0)

Голи: Шотурма, 27 – Жаманкулов, 40

Україна: Іваняк – Мик. Грицина, Шеремета, Журба, Королишин, Хамдамов, Дзюба, Разуванов, Мих. Грицина, Білоцерківець, Шотурма, Педяш, Лисенко.

Нагадаємо, збірна України з футзалу націлилася на медалі чемпіонату Європи.