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    Кучука призначили тренером «Руха»

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    Леонід Кучук повернувся до Львова - Кучука призначили тренером «Руха»
    Леонід Кучук повернувся до Львова
    Фото з відкритих джерел

    Білоруський спеціаліст повернувся не тренерський місток львівського клубу

    Львівський «Рух» оголосив про призначення на пост головного тренера команди Леоніда Кучука. Наставник вже був представлений футболістам.

    Деталі підписаного контракту з фахівцем не розголошуються. Найближчим часом стане відомо, хто увійде до тренерського штабу Кучука.

    Нагадаємо, в минулому Кучук уже очолював «Рух» з лютого по листопад 2019 року. За цей час він провів 33 матчі в якості тренера команди: 19 перемог, 8 нічиїх і 6 поразок.

    Іван Федик залишив пост наставника «Руху». Угода розірвана за обопільною згодою сторін, пише «Спортарена».

    У першому турі нового сезону Прем’єр-ліги жовто-чорні програли «Металісту 1925» (1:2), а в другому матчі сезону поступилися «Ворсклі» (0:2).

    У наступному матчі «Рух» на своєму полі зіграє проти «Вереса». Гра відбудеться в суботу, 7 серпня. Початок матчу о 17:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Кучука призначили тренером «Руха»