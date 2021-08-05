Кучука призначили тренером «Руха»

Білоруський спеціаліст повернувся не тренерський місток львівського клубу

Львівський «Рух» оголосив про призначення на пост головного тренера команди Леоніда Кучука. Наставник вже був представлений футболістам.

Деталі підписаного контракту з фахівцем не розголошуються. Найближчим часом стане відомо, хто увійде до тренерського штабу Кучука.

Нагадаємо, в минулому Кучук уже очолював «Рух» з лютого по листопад 2019 року. За цей час він провів 33 матчі в якості тренера команди: 19 перемог, 8 нічиїх і 6 поразок.

Іван Федик залишив пост наставника «Руху». Угода розірвана за обопільною згодою сторін, пише «Спортарена».

У першому турі нового сезону Прем’єр-ліги жовто-чорні програли «Металісту 1925» (1:2), а в другому матчі сезону поступилися «Ворсклі» (0:2).

У наступному матчі «Рух» на своєму полі зіграє проти «Вереса». Гра відбудеться в суботу, 7 серпня. Початок матчу о 17:00.