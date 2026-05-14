Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Кудрівка» переграла «Рух» у битві аутсайдерів Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Кудрівка» переграла «Рух» у битві аутсайдерів Прем'єр-ліги
Андрій Сторчоус двічі забив львів'янам
фото: ФК «Кудрівка»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Бомбардир провінційної команди забезпечив надважливу перемогу

«Кудрівка» здолала львівський «Рух» (2:1) у 28-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали команди на зустрічних курсах. Проте, більше пощастило номінальним господарям. Це Кая Макоссо обікрав Бойка на лінії штрафного, а Сторчоус підхопив м'яч і переграв Клименка.

«Жовто-чорні» спробували відразу відповісти, та після пострілу Притули м'яч пролетів повз ворота. Зате незабаром усе вдалося «Кудрівці». У швидкій контратаці Овусу не зміг переграти кіпера після необачного виходу з воріт, але той же Сторчоус класно розібрався на добиванні.

Два голи в стартові чверть години додали господарям упевненості. Вони повністю захопили ініціативу та могли зробити рахунок розгрормним перед перервою. Однак, оборонцям Коллахуазо та Фарині забракло влучності.

Значно менше моментів було в другій половині. Аж у середині тайму небезпеку біля воріт львів'ян створив Світюх, але Козак не зміг влучно замкнути його простріл. Та останні хвилини таки минули з інтригою.

«Рух» повернувся в гру на 86-й. Це Роман узяв ініціативу на себе, ввійшов у штрафний з лівого флангу та класно закрутив м'яч у дальню девятку. «Жовто-чорні» спробували розвинути цей локальний успіх, але вирвати нічию у цей день їм не судилося.

«Кудрівка» набрала 25 очок і підібралася до рятівної позиції, на якій перебуває столична «Оболонь» (28 пунктів). А от «Рух» залишився на тій же 14-й сходинціі, але тепер відстає від сьогоднішнього суперника на чотири бали. Тим часом хавбек «Кудрівки» Сторчоус піднявся на третє місце в списку бомбардирів УПЛ (10 м'ячів).

 

Standings provided by Sofascore

До слова, київське «Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» із Ковалівки в Прем'єр-лізі. Столичний гранд забив двічі в стартові 15 хвилин. «Хлібороби» були гострішими після перерви, але відквитали лише один гол.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» оформив шалену перемогу над «Поліссям» у Прем'єр-лізі. Подоляни розгубили перевагу на два м'ячі, але таки створили сенсацію. Переможний м'яч оформив вінгер Сіфуентес.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Рух» (Винники)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від срібних нагород до вильоту минув лише рік
«Зоря» відправила віцечемпіона України в Першу лігу
12 травня, 14:57
Команди оформили п'ять голів на двох за тайм
«Епіцентр» оформив шалену перемогу над «Поліссям» у Прем'єр-лізі
12 травня, 17:35
Суперники багато боролися і чимало забили
«Металіст 1925» розписав результативну нічию з «Карпатами» в Прем'єр-лізі
12 травня, 20:08
Прорив криворіжців господарі не зупинили
«Кривбас» упевнено переграв «Верес» у чемпіонаті України
12 травня, 19:56
Андрій Ярмоленко мчить до рекорду УПЛ
«Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
Денис Кузик (праворуч) асистував партнеру та забив сам
ЛНЗ із перемогою над «Полтавою» повернувся на друге місце в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:41

Новини

Збірна України з баскетболу у червні зіграє проти топ-команди з Європи та колективу з Африки
Збірна України з баскетболу у червні зіграє проти топ-команди з Європи та колективу з Африки
«Досяг дна. Не розумів, навіщо жити». Російський тенісист розповів про психологічні проблеми
«Досяг дна. Не розумів, навіщо жити». Російський тенісист розповів про психологічні проблеми
Український баскетбольний топ-клуб звільнив головного тренера
Український баскетбольний топ-клуб звільнив головного тренера
«Кудрівка» переграла «Рух» у битві аутсайдерів Прем'єр-ліги
«Кудрівка» переграла «Рух» у битві аутсайдерів Прем'єр-ліги
Футбольний клуб, який належить Джоковичу та Куртуа, повернувся у елітний дивізіон Франції
Футбольний клуб, який належить Джоковичу та Куртуа, повернувся у елітний дивізіон Франції
Півзахисник «Реала» отримав варіант повернення в чемпіонат Італії
Півзахисник «Реала» отримав варіант повернення в чемпіонат Італії

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua