«Кудрівка» переграла «Рух» у битві аутсайдерів Прем'єр-ліги

Бомбардир провінційної команди забезпечив надважливу перемогу

«Кудрівка» здолала львівський «Рух» (2:1) у 28-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали команди на зустрічних курсах. Проте, більше пощастило номінальним господарям. Це Кая Макоссо обікрав Бойка на лінії штрафного, а Сторчоус підхопив м'яч і переграв Клименка.

«Жовто-чорні» спробували відразу відповісти, та після пострілу Притули м'яч пролетів повз ворота. Зате незабаром усе вдалося «Кудрівці». У швидкій контратаці Овусу не зміг переграти кіпера після необачного виходу з воріт, але той же Сторчоус класно розібрався на добиванні.

Два голи в стартові чверть години додали господарям упевненості. Вони повністю захопили ініціативу та могли зробити рахунок розгрормним перед перервою. Однак, оборонцям Коллахуазо та Фарині забракло влучності.

Значно менше моментів було в другій половині. Аж у середині тайму небезпеку біля воріт львів'ян створив Світюх, але Козак не зміг влучно замкнути його простріл. Та останні хвилини таки минули з інтригою.

«Рух» повернувся в гру на 86-й. Це Роман узяв ініціативу на себе, ввійшов у штрафний з лівого флангу та класно закрутив м'яч у дальню девятку. «Жовто-чорні» спробували розвинути цей локальний успіх, але вирвати нічию у цей день їм не судилося.

«Кудрівка» набрала 25 очок і підібралася до рятівної позиції, на якій перебуває столична «Оболонь» (28 пунктів). А от «Рух» залишився на тій же 14-й сходинціі, але тепер відстає від сьогоднішнього суперника на чотири бали. Тим часом хавбек «Кудрівки» Сторчоус піднявся на третє місце в списку бомбардирів УПЛ (10 м'ячів).

До слова, київське «Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» із Ковалівки в Прем'єр-лізі. Столичний гранд забив двічі в стартові 15 хвилин. «Хлібороби» були гострішими після перерви, але відквитали лише один гол.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» оформив шалену перемогу над «Поліссям» у Прем'єр-лізі. Подоляни розгубили перевагу на два м'ячі, але таки створили сенсацію. Переможний м'яч оформив вінгер Сіфуентес.