Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЛНЗ із перемогою над «Полтавою» повернувся на друге місце в Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
ЛНЗ із перемогою над «Полтавою» повернувся на друге місце в Прем'єр-лізі
Денис Кузик (праворуч) асистував партнеру та забив сам
фото: ФК ЛНЗ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Насінники» впевнено здолали аутсайдера першості

Черкаський ЛНЗ оформив домашню перемогу над «Полтавою» (2:0) у 28-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Фактично з дебюту поєдинку гості відійшли на власну половину поля. Утім, черкасці швидко підібрали ключ до воріт Мінчева. Якщо Пасіч не влучив у дальній кут, то Твердохліб на 8-й хвилині в атаці другим темпом замкнув простріл Кузика.

ЛНЗ продовжив тиснути. Проте, великої кількості моментів підопічні Віталія Пономарьова не створили. Аж перед перервою Ассінор перевірив пильність голкіпера ударом із гострого кута.

У невисокому темпі команди розпочали другий тайм. Розворушив публіку Рябов, який головою з ближньої стійки лише трохи не влучив у рамку. Черкасці провели ще кілька атак і таки подвоїли перевагу.

Гол став сольним номером Кузика. «Лінійний» ЛНЗ пішов атакувати з лівого флангу, накрутив кількох опонентів на вході в штрафний та несподівано для голкіпера пробив правою у ближній кут. Мінчев урятувати «Полтаву» не зумів.

Масну крапку в протистоянні під завісу зустрічі міг поставити Танковський. Та з його пострілом воротар гостей впорався. Проте, двох м'ячів «насінникам» цілком вистачило для виходу на друге місце. ЛНЗ набрав 57 очок і на два пункти випереджає житомирське «Полісся».

Standings provided by Sofascore

До слова, київське «Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» із Ковалівки в Прем'єр-лізі. Столичний гранд забив двічі в стартові 15 хвилин. «Хлібороби» були гострішими після перерви, але відквитали лише один гол.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» оформив шалену перемогу над «Поліссям» у Прем'єр-лізі. Подоляни розгубили перевагу на два м'ячі, але таки створили сенсацію. Переможний м'яч оформив вінгер Сіфуентес.

Теги: УПЛ ФК «Полтава» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гірники» здобули перемогу з великим рахунком
«Шахтар» розгромив «Полтаву» та завоював титул Прем'єр-ліги
10 травня, 17:29
«Гірники» завоювали титул УПЛ
«Шахтар» гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів
10 травня, 21:30
Арда Туран завоював чемпіонський титул
Достроковий чемпіон і міцний середняк розділили призи туру Прем'єр-ліги
11 травня, 12:30
Олександра Паскаль приєдналася до свята «гірників»
Незламна юна гімнастка Паскаль відсвяткувала чемпіонство з «Шахтарем»
11 травня, 13:38
Від срібних нагород до вильоту минув лише рік
«Зоря» відправила віцечемпіона України в Першу лігу
Вчора, 14:57
Команди оформили п'ять голів на двох за тайм
«Епіцентр» оформив шалену перемогу над «Поліссям» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:35
Прорив криворіжців господарі не зупинили
«Кривбас» упевнено переграв «Верес» у чемпіонаті України
Вчора, 19:56
Суперники багато боролися і чимало забили
«Металіст 1925» розписав результативну нічию з «Карпатами» в Прем'єр-лізі
Вчора, 20:08
Андрій Ярмоленко мчить до рекорду УПЛ
«Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28

Новини

Тенісна легенда вперше за п'ять років візьме участь в «Ролан Гарросі»
Тенісна легенда вперше за п'ять років візьме участь в «Ролан Гарросі»
Прем'єр-ліга вимушено перенесла один із матчів туру
Прем'єр-ліга вимушено перенесла один із матчів туру
ЛНЗ із перемогою над «Полтавою» повернувся на друге місце в Прем'єр-лізі
ЛНЗ із перемогою над «Полтавою» повернувся на друге місце в Прем'єр-лізі
«Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» у Прем'єр-лізі
«Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» у Прем'єр-лізі
Довбик повернувся до тренувань з «Ромою»
Довбик повернувся до тренувань з «Ромою»
ФІФА може відмовитися від традиційного виходу гравців на поле на Чемпіонаті світу
ФІФА може відмовитися від традиційного виходу гравців на поле на Чемпіонаті світу

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua