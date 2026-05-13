ЛНЗ із перемогою над «Полтавою» повернувся на друге місце в Прем'єр-лізі

«Насінники» впевнено здолали аутсайдера першості

Черкаський ЛНЗ оформив домашню перемогу над «Полтавою» (2:0) у 28-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Фактично з дебюту поєдинку гості відійшли на власну половину поля. Утім, черкасці швидко підібрали ключ до воріт Мінчева. Якщо Пасіч не влучив у дальній кут, то Твердохліб на 8-й хвилині в атаці другим темпом замкнув простріл Кузика.

ЛНЗ продовжив тиснути. Проте, великої кількості моментів підопічні Віталія Пономарьова не створили. Аж перед перервою Ассінор перевірив пильність голкіпера ударом із гострого кута.

У невисокому темпі команди розпочали другий тайм. Розворушив публіку Рябов, який головою з ближньої стійки лише трохи не влучив у рамку. Черкасці провели ще кілька атак і таки подвоїли перевагу.

Гол став сольним номером Кузика. «Лінійний» ЛНЗ пішов атакувати з лівого флангу, накрутив кількох опонентів на вході в штрафний та несподівано для голкіпера пробив правою у ближній кут. Мінчев урятувати «Полтаву» не зумів.

Масну крапку в протистоянні під завісу зустрічі міг поставити Танковський. Та з його пострілом воротар гостей впорався. Проте, двох м'ячів «насінникам» цілком вистачило для виходу на друге місце. ЛНЗ набрав 57 очок і на два пункти випереджає житомирське «Полісся».

