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Кваліфікації на Олімпіаду: жіноча збірна України з волейболу стартувала з двох поразок

Христина Жиренко
glavcom.ua
Кваліфікації на Олімпіаду: жіноча збірна України з волейболу стартувала з двох поразок
Україна вперше грає в жіночій олімпійській кваліфікації з волейболу
Фото: CEV

Наступну гру наша збірна проведе у вівторок, 19 вересня, проти Домініканської Республіки

Жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поспіль поразки в кваліфікації на Олімпійські ігри-2024. Наші дівчата за підсумками трьох сетів поступилася чинним чемпіонкам світу з Сербії – 3:0 (25:18, 25:18, 25:16).

Україна грає у групі А з Китаєм, Сербією, Домініканською Республікою, Нідерландами, Канадою, Чехією та Мексикою. 

Для виходу на Олімпіаду необхідно посісти місце перше або друге місце своєї групи. У першому матчі Україна програла Китаю (0:3).

Наступну гру наша збірна проведе у вівторок, 19 вересня, проти Домініканської Республіки.

Варто зазначити, що Україна вперше грає в жіночій олімпійській кваліфікації з волейболу. Перед цим, у 2023 році, наші дівчата виступили на трьох турнірах: перемогли у Золотій Євролізі, посіли четверте місце в Кубку претенденток та дійшли до 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи.

Теги: волейбол Олімпіада

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