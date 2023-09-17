Кваліфікації на Олімпіаду: жіноча збірна України з волейболу стартувала з двох поразок

Україна вперше грає в жіночій олімпійській кваліфікації з волейболу

Наступну гру наша збірна проведе у вівторок, 19 вересня, проти Домініканської Республіки

Жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поспіль поразки в кваліфікації на Олімпійські ігри-2024. Наші дівчата за підсумками трьох сетів поступилася чинним чемпіонкам світу з Сербії – 3:0 (25:18, 25:18, 25:16).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україна грає у групі А з Китаєм, Сербією, Домініканською Республікою, Нідерландами, Канадою, Чехією та Мексикою.

Для виходу на Олімпіаду необхідно посісти місце перше або друге місце своєї групи. У першому матчі Україна програла Китаю (0:3).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наступну гру наша збірна проведе у вівторок, 19 вересня, проти Домініканської Республіки.

Варто зазначити, що Україна вперше грає в жіночій олімпійській кваліфікації з волейболу. Перед цим, у 2023 році, наші дівчата виступили на трьох турнірах: перемогли у Золотій Євролізі, посіли четверте місце в Кубку претенденток та дійшли до 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи.