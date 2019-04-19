«Леганес» зробив «Реалу» пропозицію щодо українця Луніна



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Андрій Лунін Depo.ua

Аутсайдер іспанського чемпіонату бажає продовжити оренду українського голкіпера

Іспанський «Леганес» звернувся до мадридського «Реалу» з запитом про продовження оренди українського голкіпера Андрія Луніна. Про це повідомляє видання Marca.

«Леганес» не може домовитися про продовження угоди з основним воротарем команди Іваном Куельяром, розглядаючи 20-річного українця можливою заміною.

Нагадаємо, раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що тренер мадридців Зінедін Зідан планує повернути Луніна в «Реал» на позицію другого голкіпера основної команди.