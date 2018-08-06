Легендарний Менні Пакьяо візьме участь в Конгресі WBC, який пройде в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Менні Пакьяо

Філіппінець підтвердив свій приїзд в столицю України

39-річний філіппінець, перший і на даний момент єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях, а також єдиний п'ятикратний лінійний чемпіон в п'яти вагових категоріях, один з кращих бійців в історії професійного боксу Менні Пакьяо (60-7-2, 39 КО ) підтвердив свою участь в 56-му Конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC), який з 30 вересня по 5 жовтня пройде в Києві.

Про це українському оргкомітету конвенції розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

Раніше свою участь в київському Конгресі WBC підтвердили Леннокс Льюїс і Евандер Холіфілд, а також потенційний суперник Олександра Усика британець Тоні Белью, мексиканець Хуліо Сезар Чавес, екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Ріддік Боу і інші легендарні боксери минулого.

Нагадаємо, до столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу.

У їх числі будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери.

Ініціатором проведення конгресу в столиці України став «Вічний» чемпіон WBC в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: xsport.ua