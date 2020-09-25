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    Легендарний Тайсон виявив бажання провести бій із чемпіоном світу Джошуа (відео)

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    Тайсон завершив професійні виступи боксера у 2005 році&nbsp; - Легендарний Тайсон виявив бажання провести бій із чемпіоном світу Джошуа (відео)
    Тайсон завершив професійні виступи боксера у 2005 році 
    Світлина - boxingnews.com.ua

    Тайсон заради благодійності готовий вийти на бій із чинним чемпіоном світу

    54-річний титулований у минулому боксер, ексабсолютний чемпіон хевівейта американець Майк Тайсон готовий до виставкових поєдинків з діючими лідерами дивізіону, в тому числі і з володарем титулів за версіями WBA Super, WBO, IBF британцем Ентоні Джошуа.

    «Я б із задоволенням це зробив. Це було б дивовижно. Не буду приховувати, що ідея мене зацікавила. Якщо нам вдасться зібрати значну суму і направити її на благодійність, так і бути, давайте проведемо цей бій», - наголосив Тайсон.

    54-річний Тайсон має намір повернутися в ринг заради виставкового бою з Роєм Джонсом-молодшим. Поєдинок спочатку був запланований на 12 вересня, але пізніше зустріч перенесли на листопад.

    Також додамо, що Тайсон провів 58 поєдинків в професійній кар’єрі, здобув 50 перемог (44 нокаутом), зазнав шість поразок. У 2011 році його включили до Міжнародного залу боксерської слави. На 49-й щорічній конвенції WBC в Лас-Вегасі, Тайсон був внесений до Книги Рекордів Гіннеса та в урочистій обстановці отримав два сертифікати: за найбільшу кількість найшвидших нокаутів і за те, що став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі.

    Джошуа в свої 30 років провів 24 поєдинки, виграв в 23 (21 нокаутом) і в одному зазнав поразки.

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    Джерело: tmz.com

    IBF благодійність WBC WBA WBO Ентоні Джошуа Тайсон Майк Тайсон Рой Джонс
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