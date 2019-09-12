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    Легенди біатлону Бьорндален та Домрачева очолили збірну Китаю

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    Бьорндален та Домрачева очолили збірну Китаю з біатлону - Легенди біатлону Бьорндален та Домрачева очолили збірну Китаю
    Бьорндален та Домрачева очолили збірну Китаю з біатлону
    noc.by

    Знамените подружжя готуватиме чоловічу та жіночу збірні країни

    Знаменита подружня пара легенд біатлону Уле Ейнар Бьорндален та Дар’я Домрачева уклала угоду з Національним олімпійським комітетом Китаю та готуватимуть збірні країни до зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні.

    Норвежець працюватиме з чоловічою командою, а його білоруська дружина – з жіночою.

    «Раді повідомити про початок співробітництва з китайською збірною. Це молода команда з великим потенціалом розвитку. Ми починаємо тренувальний процес та з радістю поділимося разом з Дар’єю нашим великим досвідом», - передає слова Бьорндалена НОК Білорусі.

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    Уле Ейнар Бьорндален – восьмиразовий олімпійський чемпіон, 20-разовий чемпіон світу, загалом має 44 медалі чемпіонатів світу – рекорд у біатлоні.

    Дар’я Домрачева – чотириразова олімпійська чемпіонка та дворазова чемпіонка світу. Пара одружилася влітку 2016 року.

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