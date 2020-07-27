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    Українка Юлія Левченко першою в світі взяла у 2020 році висоту два метри на стадіоні

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    Юлія Левченко ефектно поновила виступи - Українка Юлія Левченко першою в світі взяла у 2020 році висоту два метри на стадіоні
    Юлія Левченко ефектно поновила виступи
    Світлина - European Athletics

    Наша красуня підкорила планку на гросмейстерській висоті на чемпіонаті Києва

    Віце-чемпіонка світу-2017 Юлія Левченко першою в світі зі стрибунок у висоту підкорила висоту два метри на відкритому повітрі у 2020 році. З урахуванням, що у зв’язку з пандемією коронавірусу змагань на стадіонах цьогоріч майже не було.

    Левченко з результатом 2,00 м перемогла на першому офіційному посткарантинному старті – чемпіонаті Києва.

    Зауважимо, що торік з результатом 2,00 Юлія посіла на чемпіонаті світу в Досі (Катар) четверте місце.

    На початку цього року в залах тріумфувала інша українська висотниця, 18-річна Ярослава Магучих, яка виграла сім стартів з семи.

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