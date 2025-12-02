Головна Спорт Новини
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити професійну кар'єру


Кілька місяців тому Вільямс була включена до списків антидопінгового тестування
фото: Reuters

Серена Вільямс завершила кар'єру у 2022 році

Чотириразова олімпійська чемпіонка та переможниця 23 Мейджорів в одиночному розряді американська тенісистка Серена Вільямс може відновити професійну кар'єру. Про це повідомляє журналіст Бен Ротенберг, інформує «Главком».

Кілька місяців тому Вільямс подала заявку на відновлення та була включена до списків антидопінгового тестування. Спортсменка завершила кар'єру у 2022 році.

Вільямс 44 роки, у її активі 73 титули WTA. Вільямс сім разів вигравала Відкритий чемпіонат Австралії, тричі – Відкритий чемпіонат Франції, сім разів – Вімблдон та шість разів – Відкритий чемпіонат США.

Також на її рахунку три золоті медалі Олімпійських ігор у парному розряді, одна – в одиночному. У парному розряді Вільямс виграла 14 турнірів Великого шолома. Американка є єдиною тенісисткою в історії, яка виграла кар'єрний «Золотий шолом» (перемоги у чотирьох турнірах Великого шолома та на Олімпіаді) в одиночному та парному розрядах.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.



