Колишня третя ракетка світу Петрова потрапила до бази сайту «Миротворець»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Колишня третя ракетка світу Петрова потрапила до бази сайту «Миротворець»
Петрова брала участь у пропагандистському заході

Росіянка займалася пропагандою війни

Колишня третя ракетка світу російська тенісистка Надія Петрова потрапила до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що вона є співучасницею злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалася пропагандою війни.

Петрова брала участь у пропагандистському заході – міжнародному спортивному форумі «Росія – спортивна держава». Форум проходив у Самарі та Тольятті 5-7 листопада цього року.

У заході разом з нею брали участь представники російських окупаційних структур українських регіонів: «міністерства спорту республіки Крим», «міністерства спорту Херсонської області», «міністерства спорту ЛНР», «міністерства спорту та туризму Запорізької області», «міністерства спорту та туризму ДНР».

У рамках спортивної програми форуму проходили заходи за участю російських окупантів з інвалідністю (следж-хокей, плавання, фіджитал-спорт).

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

