19-річна Матюніна приносить Україні єдину медаль юніорського чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
19-річна Матюніна приносить Україні єдину медаль юніорського чемпіонату світу
Вероніка цього року вигравала медалі і на дорослих турнірах, і на молодіжних та юніорських
фото: ETTU

Лише вдруге в історії українській настільній тенісистці вдалося піднятися на п'єдестал цього рівня

Українська гравчиня в настільний теніс Вероніка Матюніна здобула бронзу чемпіонату світу до 19 років, який проходить у румунській Клуж-Напоці. Про це повідомляє «Главком»

Завдяки високому рейтингу Вероніка була єдиною представницею нашої країни. Вона виступала у трьох розрядах: одиночному, парному та змішаному парному. Найвдалішими для неї стали саме змагання у юніорській парі разом з однією найсильніших гравчинь Африки Ганою Годою. 

Отримавши п'ятий номер посіву завдяки комбінованому рейтингу 57, українка та єгиптянка у першому раунді здолали пуерториканок Едмарі Леон/Кристал Мелендез з рахунком 3:1 (11-6, 5-11, 11-3, 11-6), а у другому у важкому матчі обіграли француженок Леану Хошар/Елізу Пуйоль (6-11, 11-4, 9-11, 11-3, 11-2) та гарантували собі медаль.

У півфіналі Вероніка та Гана поступилися сильному тандему з першої сіяної в особистій першості Анни Герсі та однієї з надій німецького настільного тенісу Мії Гризель (5-11, 13-15, 13-11, 11-13) та стали третіми. Ця медаль для Вероніки стала другою на рівні світових першостей: вона є авторкою першої в історії нагороди України на такому рівні, виборовши третє місце з індійкою Суханою Саіні у віковій категорії до 15 років чотири роки тому. 

В інших розрядах Матюніна зуміла пройти один раунд і в одиночному розряді, де вона поступилася лідерці європейського юніорського тенісу Анні Герсі, а у змішаній парі з іспанцем Даніелем Берзосою у статусі перших сіяних поступилися індійському тандему в п'яти геймах. 

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: настільний теніс спорт

